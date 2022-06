Sorpresa! Johnny Depp sarà in Italia a luglio (e dove non ti aspetti)

Kate e Johnny, serata insieme: il ritorno della coppia “bella e dannata”

Il suo nome negli ultimi mesi ha tenuto banco sui giornali di tutto il mondo a causa del processo con la ex moglie Amber Heard, ma questa volta la notizia che lo riguarda non ha nulla a che fare con ragioni giudiziarie, bensì artistiche.

Stiamo parlando di Johnny Depp, naturalmente, e del suo arrivo in Italia a luglio. La ragione? Un appuntamento molto particolare dove lo si potrà ammirare in una veste che mostra le sue doti artistiche trasversali.

Johnny Depp arriva in Italia a luglio

La data da segnare è quella del 20 luglio, quando Johnny Depp salirà sul palco insieme a Jeff Beck, la location è il Parco San Valentino dove si terrà il Pordenone Blues & Co festival. Messe da parte le vesti di attore, si esibirà in quelle di chitarrista come special guest.

Quella tra Depp e Beck è una collaborazione di lunga data e, proprio nei giorni scorsi, si sono esibiti insieme anche a Londra. In attesa del verdetto del processo, l’attore è salito sul palco per intrattenere il pubblico. Poi serata di festa insieme a Kate Moss, la sua ex, che ha testimoniato anche nel corso del processo rilasciando una dichiarazione a favore dell’attore. Insomma Johnny si è dedicato alle cose che gli piacciono, come la musica, ma anche agli amici. Anche se tra i fan non manca chi ha già iniziato a sognare il ritorno di fiamma di una delle coppie più amate e più di successo degli anni Novanta.

La collaborazione tra Jeff Beck, artista di fama internazionale a vincitore (tra le tante cose) di otto Grammy Awards, e Johnny Depp invece negli ultimi anni ha visto la nascita di più progetti.

Jeff Beck e Johnny Depp, la loro collaborazione

Jeff Beck e Johnny Depp si sono esibiti insieme in tour in diverse occasioni. Un momento importante della loro collaborazione è datato 2020 quando hanno pubblicato il loro primo brano insieme: la reinterpretazione del classico Isolation di John Lennon. Beck aveva commentato con entusiasmo questa esperienza che aveva visto la luce in piena pandemia: “È già da un po’ che io e Johnny lavoriamo a della musica insieme e abbiamo registrato questa traccia durante il nostro tempo in studio lo scorso anno. Non ci aspettavamo di pubblicarlo così presto, ma dati i tempi duri e la reale “isolation” che stanno affrontando le persone in questo momento arduo, abbiamo deciso che adesso sarebbe stato il momento giusto per farvelo ascoltare”.

Anche Depp veva rilasciato un commento sulla sua collaborazione con Jeff Beck, affermando: “Abbiamo registrato questa canzone lo scorso anno, come nostro take di un bellissimo brano di John Lennon. La poesia di Lennon dice “Abbiamo paura di tutti. Paura del sole!” è sembrata a Jeff e me davvero profonda in questo momento, questo brano sull’isolamento, la paura e i rischi esistenziali del nostro mondo”.

E la loro è una bella amicizia oltre che una collaborazione professionale, lo dimostra il fatto che appena concluso il processo – e in attesa del verdetto – l’attore sia volato dalla Virginia a Londra per salire sul palco insieme al suo amico.