Quando torna in tv Il Paradiso delle Signore, la nuova programmazione

L'amata serie tv della Rai non va in onda da qualche giorno: prima lo stop per le festività pasquali, poi quello dovuto alla morte di Papa Francesco

Fonte: IPA Adelaide di Sant'Erasmo, Il Paradiso delle Signore

Il Paradiso delle Signore non va in onda da venerdì 18 aprile. L’amata serie Rai ha subito uno stop improvviso: prima per via delle festività pasquali, poi per l’improvvisa scomparsa di Papa Francesco. Proprio la morte del Pontefice ha spinto la tv di Stato a rivedere la programmazione della soap, che appassiona due milioni di spettatori ogni giorno.

Cambio di programmazione de Il Paradiso delle Signore

All’inizio, in previsione delle feste pasquali e della Liberazione, Il Paradiso delle signore avrebbe dovuto saltare la messa in onda di lunedì 21 aprile e venerdì 25, ma con la notizia della scomparsa di Papa Francesco c’è stato un ulteriore cambio nei palinsesti, per cui nella giornata di martedì 22 aprile l’appuntamento previsto con la fiction di Rai1 è saltato per poter seguire al meglio tutte le notizie relative alla morte del Santo Padre.

Dopo uno stop forzato di due giorni, la messa in onda de Il Paradiso delle signore 9 era in programma nuovamente a partire da mercoledì 23 aprile, ma, all’ultimo momento, i vertici della tv di Stato hanno optato per un nuovo cambio di palinsesto.

Dalle 16 alle 17:15, è andata in onda la diretta speciale dalla Camera dei Deputati con il messaggio della Premier Giorgia Meloni per commemorare Papa Francesco. E così ora, salvo ulteriori imprevisti, le vicende di Marcello, Rosa, Enrico, Marta e compagni torneranno in video da giovedì 24 aprile.

Al momento, la Rai ha confermato la puntata di giovedì e ha scelto di trasmettere un episodio anche venerdì 25 aprile, sebbene in un primo momento non fosse prevista la messa in onda nel giorno della Liberazione.

Complici i numerosi cambi di programmazione di questa settimana, dunque, Il Paradiso delle Signore andrà in onda giovedì e venerdì pomeriggio, per poi riprendere la consueta messa in onda regolare a partire da lunedì 28 aprile per l’ultima settimana di episodi inediti tratti da questa nona stagione.

Come sempre sarà possibile recuperare tutte le puntate sulla piattaforma streaming Raiplay, dove Il Paradiso delle Signore è uno dei programmi più seguiti.

Le ultime puntate de Il Paradiso delle Signore

Con questi improvvisi cambi di programma, slitterà il finale di stagione de Il Paradiso delle Signore, che non andrà più in onda il prossimo 2 maggio, bensì qualche giorno dopo. La soap si ferma sempre in questo mese per poi tornare in onda a settembre.

Nelle ultime puntate che verranno trasmesse nei prossimi giorni Marcello scoprirà finalmente la verità su Rita e l’abito che la Galleria Milano Moda ha rubato al grande magazzino fondato da Pietro Mori e portato avanti con successo da Vittorio Conti.

Botteri e Delia saranno sempre più vicini, così come Mimmo e Agata. Grande affinità anche tra Rosa e Tancredi, dopo che lei ha lasciato il suo lavoro di commessa per fare carriera nel giornalismo. L’ex insegnante, però, continuerà a pensare a Marcello, tanto da prendere alla fine una decisione drastica.

Enrico e Marta, invece, vivranno momenti di grande paura a causa dei criminali che da tempo inseguono il medico-magazziniere. Infine, inaspettatamente, a Elvira si romperanno le acque e partorirà con due mesi di anticipo: fiocco azzurro per Salvo e tutto Il Paradiso delle Signore!