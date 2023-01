“Il mio amico Arnold”: cosa è accaduto ai protagonisti e dove rivederlo in tv

Fonte: IPA Gary Coleman protagonista de "Il mio amico Arnold"

Il 2023 porta con sé un’ottima notizia per i nostalgici degli anni Ottanta: a partire dal 6 gennaio tornano disponibili su Pluto TV le puntate de Il mio amico Arnold, una delle serie tv più iconiche di sempre. Uscita negli Stati Uniti col titolo Diff’rent Strokes e poi trasmessa in Italia su Canale 5 e Italia 1, la storica sitcom ha per protagonisti le due piccole pesti Arnold e Willis Jackson, fratellini afroamericani adottati dal ricco uomo d’affari Philip Drummond.

Quasi 200 puntate ricche di episodi esilaranti e divertenti, ma che pongono l’accento anche sulle differenze sociali dell’epoca e su temi importanti come il razzismo, l’abuso di droghe o le violenze. Il tutto condito da un’ironia e una capacità di emozionare il pubblico senza precedenti.

“Il mio amico Arnold”, che fine hanno fatto i protagonisti

Sono tanti gli attori che hanno animato il set de Il mio amico Arnold, molti dei quali accomunati da una sorte avversa. Senza dubbio un posto d’onore spetta al protagonista, Gary Coleman. È stato proprio lui a interpretare il piccolo Arnold Jackson, ruolo che gli ha portato un enorme successo, consentendogli di proseguire nella sua carriera fino alla tragica morte, avvenuta nel 2010. Coleman soffriva di una brutta malattia, la nefrite, che negli anni ne ha bloccato la crescita fisica ma alla fine è venuto a mancare a causa di un incidente stradale che non gli ha lasciato scampo a soli 42 anni.

Il destino non è stato clemente neanche con Todd Bridges che nella sitcom interpretava il fratello maggiore di Arnold, Willis. Dopo la sua avventura sul set, il giovane attore ha avuto gravi problemi di tossicodipendenza e non sono mancati i guai con la giustizia. Oggi sembra che si sia riabilitato del tutto, partecipando anche al Grande Fratello Vip americano.

Tutti ricorderanno certamente la piccola Kimberly, altra figlia del ricco signor Drummond, interpretata da Dana Plato. Un personaggio molto amato ma che fuori dal set ha dovuto affrontare una vita piuttosto travagliata: dapprima la tossicodipendenza e i guai con la giustizia, poi il tentativo di ricostruire una carriera nel mondo del cinema porno e, infine, la morte prematura per overdose a soli 34 anni. Anche il figlio Tyler Lambert ha subito lo stesso destino, suicidandosi a 25 anni.

Tra gli altri iconici personaggi della sitcom non possiamo dimenticare il mitico Philip Drummond interpretato dall’attore Conrad Bain, morto nel 2013 a 89 anni, e le attrici che hanno dato vita alle governanti che si sono succedute nell’attico di Park Avenue: Edna Garrett (Charlotte Rae), Pearl Gallagher (Mary Jo Catlett), Adelaide Brubaker (Nedra Volz).

Le guest star nella serie “Il mio amico Arnold”

Il mio amico Arnold ha raggiunto un successo senza precedenti negli anni Ottanta e non è un caso se grandi volti del mondo del cinema e dello spettacolo (ma non solo) hanno voluto a tutti i costi prendervi parte, anche per un piccolo cameo. Il più noto resta quello di Nancy Reagan, che allora era la First Lady d’America e moglie del Presidente Ronald Reagan, che ha chiesto di partecipare allo show per pubblicizzare la sua campagna contro l’abuso di droga.

Ma l’elenco potrebbe continuare a cominciare da Muhammad Ali per finire a personaggi come Dorothy Hamill, David Hasselhoff, Mr. T. Menzione speciale per Janet Jackson che a partire dalla terza stagione della sitcom ha vestito i panni della fidanzata di Willis, Charlene DuPrey.

“Il mio amico Arnold”, quando e dove vedere la sitcom

A distanza di tanti anni gli episodi de Il mio amico Arnold tornano disponibili su Pluto TV – il servizio digitale FAST (Free Ad-Supported Streaming Television) completamente gratuito di Paramount – a partire dal 6 gennaio 2023. L’accesso a Pluto TV non richiede alcun costo né registrazione: basta collegarsi sul sito web, scaricare le app disponibili sia per Android che iOS o anche accedere tramite smart TV con connessione ad internet.