I Fratelli Corsaro con Beppe Fiorello e Paolo Briguglia: cast, trama e dove vedere la serie

La serie tv, tratta dai romanzi del giornalista Salvo Toscano, andrà in onda in prima serata su Canale 5 dall'11 settembre

Fonte: Ufficio Stampa Mediaset Beppe Fiorello e Paolo Briguglia

Una nuova fiction che promette suspance, colpi di scena e tanta passione: mercoledì 11 settembre, in prima serata su Canale 5, va in onda I Fratelli Corsaro, la nuova avvincente serie tv in quattro puntate che vede protagonisti Giuseppe Fiorello e Paolo Briguglia.

La serie è tratta dai primi quattro romanzi della saga dei fratelli Corsaro (Newton Compton Editori), dello scrittore siciliano Salvo Toscano, è una produzione Camfilm, presentata da Taodue, in quattro serate e con la regia di Francesco Miccichè.

La trama de I Fratelli Corsaro: di cosa parla la serie

Al centro della storia, un intreccio avvincente di delitti e passioni movimenta le vite dei due fratelli protagonisti, in una Palermo contemporanea che fa da sfondo alle loro indagini. Fabrizio (Giuseppe Fiorello) è un giornalista dal carattere focoso e donnaiolo; Roberto (Paolo Briguglia) è un avvocato integerrimo e un fedele marito. Sono due personalità agli antipodi, ma la loro unione si rivelerà fondamentale per risolvere i casi più complessi.

Fonte: Ufficio Stampa Mediaset

Dagli omicidi di due ex compagne di scuola, che si riveleranno legati a uno scandalo sessuale del loro liceo, alla scomparsa di una giovane badante polacca accusata di aver assassinato l’anziana signora presso cui lavorava, fino all’uccisione di un segretario comunale di un paese vicino a Palermo di cui viene accusato il sindaco, i fratelli Corsaro si troveranno a indagare ciascuno nella sua sfera professionale su gialli intricati che con il loro intuito riusciranno a risolvere.

Tra colpi di scena e segreti di famiglia, mentre Fabrizio cerca un equilibrio tra le molte conquiste femminili, Roberto, innamoratissimo della moglie ha il grande desiderio di diventare papà. Come il giorno e la notte, i due fratelli riescono a completarsi, e non perdono occasione di farsi viziare dalla mamma, pronta a proporre loro i suoi piatti prelibati.

Fonte: Ufficio Stampa Mediaset

Nonostante i frequenti battibecchi i fratelli Corsaro si sostengono a vicenda, uniti da un legame fraterno inossidabile e la loro tenacia e il loro acume investigativo li condurranno alla risoluzione di ogni enigma, smascherando ipocrisie e inganni e restituendo giustizia alle vittime.

I Fratelli Corsaro, il cast

Giuseppe Fiorello interpreta Fabrizio Corsaro, giornalista nel principale quotidiano di Palermo. Al suo fianco c’è Paolo Briguglia, nel ruolo del fratello Roberto, avvocato penalista.

Nel cast anche: Anita Zagaria che interpreta Antonia, la mamma dei fratelli Corsaro; Enrica Pintore che veste i panni di Monica Corsaro, la moglie di Roberto; Roberta Rigano nel ruolo di Giulia Orlando, amica e collega di Fabrizio Corsaro; Lorena Cacciatore in Valeria, socia di Roberto Corsaro e amica di Monica; Katia Greco in Maria Librizzi, attivista impegnata nella lotta contro la mafia; Vittorio Magazzù nei panni di Pippo Nocera, fotografo di nera che vede Fabrizio Corsaro come un mentore.

Fonte: Ufficio Stampa Mediaset

E ancora Maurizio Marchetti che interpreta Don Luigi Trovato, legato da sempre alla famiglia Corsaro; Massimo De Lorenzo nelle vesti dell’ex carabiniere Gaetano; Francesco Foti nel ruolo del vicequestore Fisichella.

I Fratelli Corsaro, quando va in onda

La serie sarà trasmessa in prima visone assoluta su Canale 5 da mercoledì 11 settembre alle 21.20 e sarà disponibile in streaming su Mediaset Infinity.