Giuseppe Fiorello, chi sono i figli Anita e Nicola

Fonte: Getty Images Chi sono Anita e Nicola, i figli di Beppe Fiorello

Beppe Fiorello, volto amato delle fiction italiane, non ha costruito il suo successo solo grazie al talento, ma anche con un solido supporto familiare. Se davanti alla telecamera è l’uomo che tutti conosciamo, dietro le quinte c’è una moglie, Eleonora Pratelli, e due figli, Anita e Nicola, che rappresentano il cuore della sua vita privata. Insieme formano un nucleo affiatato e discreto, lontano dal clamore mediatico, ma che non passa inosservato.

Anita Fiorello: una giovane promessa già sotto i ciack

Come succede sempre, o quasi sempre tra le celebrità, i figli scelgono di fare la stessa carriera dei genitori. Non stupisce quindi che Anita, nata nel 2003, abbia scelto di seguire le orme paterne.

Anita ha avuto il suo primo assaggio di cinema nel 2012, quando è apparsa in Domani, un cortometraggio che le ha permesso di farsi le ossa. Sei anni dopo, ha preso parte al film The Staggering Girl di Luca Guadagnino, dimostrando di avere quella stoffa che va ben oltre il cognome che porta.

Il suo curriculum non si limita alla recitazione, che ha potuto affinare a New York: oltre alla recitazione ha studiato danza, nuoto, e suona il pianoforte. Anita ha costruito un profilo poliedrico, capace di destreggiarsi tra arte, sport e lingue. È anche un’eccellente poliglotta, capace di passare da una lingua all’altra con la stessa disinvoltura con cui passa dai set cinematografici alle lezioni di pianoforte.

Il 2023 ha segnato un altro passo importante nella sua carriera con il film per la televisione L’arte della gioia, dove ha lavorato sotto la direzione di Valeria Golino.

Nicola Fiorello: una passione che “suona” diversa

Diverso il cammino di Nicola, classe 2005, che ha preferito la musica alle telecamere. Nonostante la giovane età, ha già dimostrato un forte interesse per la composizione, confermando che l’arte, in casa Fiorello, prende forme diverse. Mentre la sorella si divide tra cinema e set, lui trova ispirazione tra spartiti e note musicali, seguendo una strada lontana dai riflettori.

Di Nicola si sa molto poco, un riserbo che lo tiene lontano dai social e dai gossip. A differenza di Anita, che ha abbracciato anche la dimensione digitale con profili attivi su Instagram, TikTok e Facebook, Nicola sembra preferire l’anonimato. Non si conoscono dettagli precisi sulla sua formazione, ma la passione per la musica lascia intuire che stia costruendo il suo percorso con la stessa determinazione che caratterizza la sorella.

Il nome di Nicola è un omaggio al nonno, padre di Beppe e Rosario Fiorello.

Tra pubblico e privato: i figli di Fiorello

Anita e Nicola sono giovani, ma non estranei al mondo pubblico, anche se mantengono una certa distanza dalla cronaca rosa. La loro vita privata è, per molti aspetti, un territorio inesplorato.

Non si sa nulla di storie d’amore o fidanzamenti, segno che i ragazzi hanno scelto di mantenere un profilo basso quando si tratta di relazioni personali. Ciò che emerge è che Anita si divide tra Milano e Roma per studio e lavoro, seguendo con passione la sua vocazione artistica. La famiglia Fiorello, intanto, ha scelto Roma come base fissa, anche se le origini siciliane rimangono un punto fermo della loro identità.