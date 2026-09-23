Heart Of The Beast, trama, storia vera e il cane Odin: tutto sul nuovo film di Brad Pitt

Heart Of The Beast è il nuovo film con protagonista Brad Pitt: la trama e il destino del cane Odin.

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IPA Brad e il cane Odino in Heart Of The Beast

Heart of the Beast – Nel Profondo Selvaggio è il titolo del nuovo film che ha per protagonista Brad Pitt e che racconta l’amicizia straordinaria fra un uomo e il suo cane. La pellicola, diretta da David Ayer, è già diventata un cult.

Di cosa parla Heart of the Beast – Nel Profondo Selvaggio

Heart of the Beast – Nel Profondo Selvaggio ha per protagonista James Belmont, ex veterano delle forze armate speciali ormai in congedo. L’uomo, interpretato da Brad Pitt, in seguito ad un incidente aereo resta bloccano nella natura gelida, selvaggia e spietata dell’Alaska insieme al suo cane da combattimento, Odin.

I due, seconda nessuna speranza di ricevere un soccorso immediato, dovranno affrontare insieme un cammino di più di 90 chilometri per raggiungere la salvezza. Nel corso di un’avventura pericolosa in cui si troveranno a lottare contro le minacce di un territorio impervio e i traumi legati alla guerra.

Quello che sembra da un primo sguardo semplicemente un film di sopravvivenza, è in realtà un racconto profondo, delicato e commovente sull’amicizia unica fra un uomo e il suo cane.

Quando uscirà il film di Brad Pitt al cinema

L’uscita di Heart of the Beast – Nel Profondo Selvaggio è prevista per il 24 settembre 2026. Il film sarà disponibile in tutte le sale italiane. Il pubblico potrà così scoprire la storia straordinaria di James Belmont, alias Brad Pitt, e del cane Odino.

Il film diretto da David Ayer è dunque un intenso thriller d’avventura capace di unire tensione, spettacolo e azione, in quella che è stata già definita come una “straordinaria storia di coraggio, resistenza e amicizia”. Non è tratto da una storia vera, come hanno ipotizzato da tanti, ma racconta un legame straordinario.

Il cane Odino in Heart of the Beast – Nel Profondo Selvaggio

Brad Pitt dunque non è l’unico protagonista di Heart of the Beast – Nel Profondo Selvaggio, ma accanto a lui c’è il cane Odino, un pastore tedesco che nella vita reale si chiama Uber.

Il divo americano ha raccontato di aver creato uno splendido rapporto con il cane-attore. “Ho vissuto un’esperienza davvero toccante con Uber – ha confidato durante la conferenza stampa del film -. Abbiamo cercato di rendere ogni giorno un giorno di gioco per lui. A volte faceva cose incredibili che non erano previste dalla sceneggiatura e che si vedono nel film, e le sue espressioni mi commuovono ancora moltissimo”.

Non solo: Brad Pitt ha rivelato che Uber sarebbe riuscito a dare un contributo straordinario a tutta la troupe del film. “Quando il cane si presentava sul set, l’energia cambiava: le persone diventavano un po’ più felici, un po’ più entusiaste”, ha rivelato.

Spesso nei film che raccontano un’avventura vissuta da un umano e da un cane, la storia si conclude con il sacrificio del cane per salvare il suo migliore amico. In Heart of the Beast – Nel Profondo Selvaggio però, a quanto pare, non sarà questo il finale. Il film non terminerà in modo tragico con la morte di Odino. A confermarlo è stato proprio il regista della pellicola che ha risposto sui social ai commenti di alcuni utenti.

“Il cane muore alla fine del film?”, aveva scritto un fan e il regista di Heart of the Beast – Nel Profondo Selvaggio aveva replicato: “Il cane non muore. Prego”.