Sondaggi Grande Fratello del 3 novembre, chi è l’eliminato

IPA Simona Ventura conduce il "Grande Fratello" in una puntata eliminatoria

Tutto pronto per una nuova puntata del Grande Fratello, in onda questa sera, 3 novembre. Al timone ritroviamo Simona Ventura, pronta a guidare un appuntamento che potrebbe davvero stravolgere gli equilibri della casa.

Il televoto aperto nella scorsa diretta vede ben quattro concorrenti in nomination e uno di loro sarà costretto ad abbandonare il gioco. Ma chi è davvero a rischio eliminazione secondo i sondaggi?

“Grande Fratello”, chi esce stasera secondo i sondaggi

Al Grande Fratello si torna a fare sul serio: nella puntata di questa sera, 3 novembre, il gioco si fa davvero competitivo e qualcuno rischia di dover salutare la Casa per sempre.

Simona Ventura, al termine dell’ultima puntata, ha infatti chiarito che il televoto aperto in settimana è eliminatorio. Tradotto: il concorrente che riceverà meno preferenze dal pubblico dovrà preparare le valigie e lasciare definitivamente la Casa.

Un verdetto pesante, soprattutto perché tutti e quattro i concorrenti in nomination continuano ad avere un ruolo centrale nelle dinamiche di gioco. Qualunque sia il risultato, quindi, il Grande Fratello continuerà il percorso senza un tassello importante del cast.

La scelta è dura, ma stando ai sondaggi pubblicati su grandefratello.forumfree, i telespettatori sembrano avere un quadro ben delineato. Secondo i dati che rispandono alla domanda “Chi vuoi salvare?” in testa c’è Mattia Scudieri, che per il momento guida con oltre il 36% delle preferenze, seguito a breve distanza da Jonas Pepe, stabile intorno al 34,2%.

Molto più staccata la coppia madre figlio formata da Francesca Carrara e Simone De Bianchi, che si ferma poco sotto il 16%. A chiudere la classifica c’è invece Francesco Rana, che al momento non supera il 14% e risulta quindi il concorrente più a rischio eliminazione.

“Grande Fratello”, tensioni in casa dopo Halloween

Numeri alla mano, Francesco Rana sembra il concorrente più esposto al rischio eliminazione, ma il televoto di stasera non si gioca solo sulle percentuali: a pesare, infatti, è anche il clima incandescente che si respira nella Casa dopo la festa di Halloween.

Quella che doveva essere una serata di svago si è trasformata in un susseguirsi di litigi, accuse e momenti censurati dalla regia, episodi che potrebbero aver cambiato la percezione del pubblico verso alcuni gieffini.

E se l’effetto immediato potrebbe non ribaltare del tutto l’esito di questa eliminazione, è probabile che a fare la differenza sarà il “ricordo” di queste tensioni nelle prossime nomination: in un reality dove il gradimento conta quanto le dinamiche interne, chi ha perso credibilità ora rischia di pagarla più avanti.

Dove e quando seguire la diretta

La puntata di questa sera parte alle 21:20 su Canale 5, subito dopo La Ruota della Fortuna, e sarà disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity. Chi volesse continuare a sbirciare nella Casa potrà anche dopo la chiusura della diretta può farlo grazie alla diretta no-stop su Mediaset Extra (canale 55).

Il daytime resta diviso tra Canale 5, Italia 1 e La5, mentre la replica integrale della puntata viene trasmessa domani, martedì 4 novembre su La5.

Con due appuntamenti fissi a settimana e un cast ormai entrato nel vivo delle dinamiche, il Grande Fratello 2025 entra nella fase in cui il gioco si fa più strategico che mai. E, come sempre, a decidere le sorti dei concorrenti sarà il pubblico.

