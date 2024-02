Fonte: IPA Alfonso Signorini

L’edizione 2023 del Grande Fratello ha avuto avvio lo scorso settembre ma la data di conclusione della produzione televisiva non è chiara. Infatti si vocifera di un allungamento della messa in onda del reality show fino a fine aprile, dopo il primo prolungamento nel 2024. In casa a concorrere per il montepremi finale restano quasi venti concorrenti, selezionati tra personaggi vip e concorrenti non noti al pubblico televisivo.

Al centro delle ultime puntate del Grande Fratello il confronto acceso tra Perla Vatiero e Beatrice Luzzi. La prima delle due ha fatto ingresso nella casa di Cinecittà a novembre, facendosi conoscere subito al grande pubblico per il triangolo amoroso, che la vedeva protagonista insieme a Mirko Brunetti e a Greta Rossetti, anche loro inquilini della casa più spiata d’Italia. La seconda, invece, ex attrice di Vivere, è dal primo giorno la protagonista della stagione attuale del reality show. Dopo questa frattura tra le due concorrenti, il cast di gieffini sembra essere diviso in due fazioni.

Proprio per provare a difendere il proprio gruppo con lo strumento delle nomination, tre concorrenti si sono riuniti ieri sera in camera e si sono confrontati sulle prossime eliminazioni. I gieffini, però, avrebbero violato il regolamento del reality show, un provvedimento disciplinare potrebbe essere in arrivo?

Grande Fratello 2023, il complotto di tre inquilini

La messa in onda del Grande Fratello 2023 prosegue tra liti e puntate serali. Alcuni gesti dei concorrenti, però, hanno meritato, di recente, un provvedimento della produzione del programma televisivo. Infatti il budget settimanale è stato ridotto perché troppi gieffini non utilizzano il microfono. Per sfuggire alla diretta televisiva, inoltre, molti attendono la fine del collegamento live del reality show per parlare più liberamente. Alle due di notte, infatti, la regia stacca la diretta e il pubblico televisivo non può più sapere cosa accade tra i diversi coinquilini.

Di recente, però, c’è stato uno sforamento orario e tre concorrenti sono stati mandati in onda mentre discutevano di eliminazioni. Si tratta di Anita Oliveri, Rosy Chin e Giuseppe Garibaldi. La concorrente romana spiegava, con foglio alla mano, la tempistica delle prossime uscite dalla casa: “Puntata, 5 mesi, tra 11 giorni, facciamo 5 mesi. Il problema sapete qual è? È che lunedì c’è già la gente che arriva al lunedì, quindi qua non ci stiamo noi, hai capito il senso? Qua c’è già gente che va. Poi qui da qua va qua. Quindi se mai sarà secondo me si esce qua”.

Anche Giuseppe Garibaldi è intervenuto nella discussione svelando la sua speranza per le prossime eliminazioni: “Anche stesso se non si esce qua e non si esce qua, di uscire uno dei due qua. Quello che dico io, la speranza è, facciamo un’ipotesi, se non qua, di far uscire uno tra questo e questo capito? Poi in nomination…”. A questa punto la regia ha cambiato soggetto di ripresa.

I tre coinquilini, però, potrebbero essere a rischio provvedimento disciplinare perché non solo si stavano mettendo d’accordo sulle nomination ma hanno anche utilizzato carta e penna, una circostanza vietata dal regolamento del reality show.

Massimiliano Varrese e Anita Olivieri tirano in ballo Alfonso Signorini

La diretta del Grande Fratello 2023, quest’anno viene staccata alle 2 di notte. I concorrenti, quindi, sono consapevoli del fatto che non vengono ripresi in diretta durante le ore notturne e aspettano questo momento della giornata per trattare gli argomenti più spinosi. Nel corso dell’ultima notte, oltre il complotto tra i tre inquilini sulle eliminazioni, Massimiliano Varrese ha detto la sua su Beatrice Luzzi, citando anche Alfonso Signorini: “Poi Cesara mi ha salvato 18 miliardi di volte, poi, invece Alfonso a lei?”.

Anita Oliveri ha ribattuto al compagno d’avventura, lanciando una frecciatina al conduttore televisivo: “Lei, se non ci fosse stato Alfonso, ciao, da mo che stava, lasciamo perdere”.