Il Grande Fratello ha deciso di punire gli inquilini per violazione del regolamento, ma Massimiliano Varrese non ci sta e reagisce al provvedimento disciplinare

Scatta un provvedimento disciplinare al Grande Fratello e, inevitabilmente, si accendono anche i malumori nella Casa più spiata d’Italia. In particolare è stato Massimiliano Varrese, spesso al centro delle discussioni, a reagire male alla decisione della produzione che, dopo i continui richiami, ha deciso di punire gli inquilini per aver violato il regolamento. Stare lì dentro prevede l’utilizzo dei microfoni 24 ore su 24 ma sembra che qualcuno abbia ancora difficoltà nel seguire questa semplice direttiva.

La punizione del Grande Fratello per gli inquilini

Il comunicato ufficiale del Grande Fratello è giunto inaspettato la sera del 30 gennaio. A tutti gli inquilini della Casa è stato chiesto di radunarsi in salotto, come d’abitudine, mentre a leggere le parole della produzione ci ha pensato Fiordaliso, coadiuvata dal modello Federico Massaro.

“Inquilini, il vostro budget settimanale sarebbe stato di 320 euro – recitava il comunicato -. La continua violazione del regolamento, parlando ripetutamente senza microfono, nonostante i continui richiami del Grande Fratello, non può che avere come conseguenza una decurtazione del budget del 30%. Per la vostra spesa settimanale avete a disposizione 224 euro. Collaborate insieme per scegliere come gestire al meglio la somma. Buona spesa!”.

Una questione non da poco, viste le ridotte possibilità di soddisfare le esigenze di tutti. La riduzione del budget è un’arma spesso utilizzata dalla produzione per lanciare un segnale forte agli inquilini che, ancora una volta, hanno peccato di leggerezza rendendosi responsabili di una punizione certamente evitabile.

La dura reazione di Massimiliano Varrese

Se Fiordaliso, sempre piuttosto diplomatica anche quando si tratta di prender posizione nelle discussioni tra inquilini, ha reagito con un “Ce lo meritiamo”, dall’altro Massimiliano Varrese ha risposto in maniera piuttosto piccata di fronte all’ennesimo richiamo del Grande Fratello.

Dapprima ha applaudito ironicamente ai responsabili dell’avvenuta punizione, poi ha sottolineato l’ingiustizia della situazione. Come si suol dire, piange il giusto per il peccatore. “No, io non me lo merito”, ha risposto a Fiordaliso, aggiungendo un avvertimento ai compagni di avventura: “Fate meno i furbi!”.

Neanche a dirlo, il provvedimento disciplinare è stato occasione per accendere gli animi in Casa, nonostante i tentativi (vani) di Fiordaliso di mediare e appianare le tensioni. E, come c’era da aspettarsi, l’attore si è scagliato in particolare contro Beatrice Luzzi, con la quale il rapporto sembra aver raggiunto ormai un punto di non ritorno, sottolineando come proprio l’attrice abbia dimostrato di essere poco incline a rispettare le regole.

Massimiliano Varrese in lacrime per Monia La Ferrera

Una reazione eccessiva a detta di molti, frutto degli ultimi avvenimenti. Massimiliano Varrese, difeso strenuamente dalla famiglia che ha denunciato un trattamento ingiusto nei confronti dell’attore, si è visto “portare via” l’ex compagna Monia La Ferrera nel corso dell’ultima puntata andata in onda lunedì 29 gennaio, donna con cui sembrava cercare un riavvicinamento e che in poche settimane era diventata per lui un punto di riferimento.

Varrese si era lasciato andare alle lacrime proprio poche ore prima del comunicato del Grande Fratello e, per quanto alcuni telespettatori sostengano che il suo comportamento sia frutto di un calcolo ben preciso, è sotto gli occhi di tutti che l’attore stia vivendo un momento di forte disagio.