Giulia Salemi pronta per Sanremo: su Instagram svela il primo look

Fonte: Ansa/IPA Sanremo 2023: tutti gli ospiti di Amadeus

Giulia Salemi è pronta per il Festival di Sanremo. La pupilla di Alfonso Signorini ed esperta social del GF Vip approderà nella città dei fiori in occasione della kermesse musicale, come ha annunciato su Instagram. L’influencer ha condiviso con i suoi numerosi follower il suo primo look per l’evento, mostrando tra le storie tutto il suo entusiasmo per questa nuova sfida.

Giulia Salemi, cosa farà al Festival di Sanremo

In questo momento non potrebbe essere più felice: Giulia Salemi sta vivendo un momento d’oro. Mentre procede a gonfie vele la storia d’amore con Pierpaolo Pretelli, anche professionalmente è un periodo ricco di soddisfazioni.

L’influencer infatti approderà al Festival di Sanremo, ma con un ruolo diverso rispetto a quello anticipato dalle indiscrezioni diffuse da Diva e Donna. Il magazine aveva riportato che la Salemi avrebbe potuto essere una degli ospiti della kermesse musicale, con un fine importante, quello di sensibilizzare gli spettatori sulle battaglie per i diritti che le donne stanno conducendo in Iran, tema al quale l’influencer è particolarmente legata.

Adesso però è stato svelato il suo compito al Festival: l’esperta social del GF Vip, che da qualche tempo è diventata anche speaker radiofonica, sarà l’inviata di Radio R101, per la quale lavora dallo scorso ottobre, e seguirà tutto l’evento da dietro le quinte.

Intervisterà i Big, si farà raccontare da loro i brani e le emozioni uniche che solo il palco dell’Ariston sa regalare, facendo anche da portavoce delle domande e delle curiosità del pubblico.

Il primo look per Sanremo: lo spoiler su Instagram

È evidente che l’influencer non riesce più a trattenere le emozioni legate a questa nuova ed entusiasmante avventura. Per Giulia si tratta della prima volta all’Ariston e non potrebbe essere più felice: su Instagram infatti ha condiviso uno scatto in bianco e nero, dove mostra le prime prove degli abiti da indossare per la kermesse musicale, tra scarpe e vestiti in primo piano.

Fonte: Instagram

Del resto il tempo stringe: manca poco più di una settimana all’inizio della 73esima edizione del Festival di Sanremo, mentre fervono i preparativi. E anche la Salemi non sta più nella pelle, dando il via alle prove degli abiti da sfoggiare durante la settimana più attesa dell’anno.

“Fitting Sanremo parte I”, ha scritto l’influencer a corredo dello scatto che la mostra in compagnia di Veronica Bergamini, la sua stylist di fiducia, che sta ideando i suoi look anche per le puntate del GF Vip. Sebbene sia impossibile risalire al colore dell’outfit, quel che è certo è che la Salemi punterà come sempre sul glamour e sulla sensualità. Dalla foto in bianco e nero pubblicata tra le storie di Instagram, Giulia ha i capelli raccolti e indossa un meraviglioso abito drappeggiato e fasciante, perfetto per il suo fisico asciutto, con bustier incrociato sul decollete. Il punto di forza? La pancia scoperta, tocco di super tendenza.

Nel frattempo bisognerà capire se l’esperta social del GF Vip parteciperà o meno alla puntata di venerdì del reality show, ma siamo (quasi) certi che Alfonso Signorini permetterà alla sua pupilla di vivere questa grande sfida.