Anticipazioni Gigi & Friends Sicily for Life, gli ospiti del 24 giugno a Palermo

Gigi D'Alessio conduce e partecipa a Gigi & Friends Sicily For Life, l'evento benefico in onda da Palermo il 24 giugno

Ufficio Stampa Mediaset Gigi D'Alessio

Una notte di musica e solidarietà, sotto il cielo caldo di Palermo. È tutto pronto per Gigi & Friends – Sicily for Life, l’evento che martedì 24 giugno accenderà lo stadio Renzo Barbera e l’Italia intera, in prima serata su Canale5. Al centro della scena, Gigi D’Alessio con la sua musica e un parterre di ospiti straordinari, per una serata emozionante e uno scopo che va oltre lo spettacolo: aiutare concretamente la sanità pediatrica siciliana.

Gigi & Friends, le anticipazioni e gli ospiti a Palermo

Gigi D’Alessio è un artista profondamente umano. Non solo voce e melodia, quelle che esprime, ma si esibisce in un modo che racconta della vita che unisce e che fa sentire tutti parte della stessa storia. Con Gigi & Friends – Sicily for Life, questa connessione si fa ancora più evidente, grazie a un cast di artisti che attraversano generazioni e stili musicali.

Sul palco di Palermo, porterà i brani che lo hanno reso uno degli interpreti più amati d’Italia. Ma non sarà solo: con lui ci saranno Elodie, Fiorella Mannoia, Geolier, Noemi, Sal Da Vinci, The Kolors, Clementino, LDA, Rosario Miraggio, la danzatrice di Amici di Maria De Filippi Elena D’Amario e l’attore-comico Alessandro Siani. Insieme daranno vita a duetti inediti, performance inattese e momenti di pura condivisione.

Ogni artista porterà il proprio stile, la propria storia, in una cornice che ha il sapore del grande evento ma il calore di una festa tra amici. E questo, più di ogni altra cosa, è l’obiettivo di Gigi & Friends – Sicily for Life.

L’impegno per la sanità siciliana

E mentre la musica riempie le tribune del Renzo Barbera, l’obiettivo della solidarietà che anima la serata va avanti. Gigi & Friends – Sicily for Life è certo uno show, ma un progetto concreto, costruito per unire spettacolo e impegno civile.

L’evento sostiene infatti una raccolta fondi per la realizzazione di un poliambulatorio dedicato alla cura delle malattie rare pediatriche, in collaborazione con il Policlinico P. Giaccone di Palermo. Un’iniziativa promossa dalla Fondazione Tommaso Dragotto, che rappresenta una risposta tangibile a bisogni reali. Così, in un Sud che spesso viene raccontato solo per le sue difficoltà, qui c’è una Sicilia che si muove, che costruisce e che crede fermamente in una sanità più giusta.

Non è retorica, ma è una realtà che deriva ogni nota suonata, ogni parola cantata, e che sarà anche un mattone per costruire un futuro più solidale. In questo, Gigi & Friends – Sicily for Life riesce là dove l’intrattenimento può diventare un servizio per la comunità che ogni giorno combatte contro le diseguaglianze, sempre più evidenti soprattutto quando si parla di assistenza sanitaria. Prodotto da Friends TV, l’evento del 24 giugno su Canale 5 sarà anche una cartolina per la città di Palermo, una città magica e con un popolo unico.

Quando e dove vedere Gigi D’Alessio & Friends

La serata speciale dedicata alla musica e alla solidarietà va in onda su Canale5 dalle ore 21,30 e comunque dopo il consueto appuntamento con Paperissima Sprint. Lo spettacolo va in onda in contemporanea sulla piattaforma digitale Mediaset Infinity e qui rimane fruibile anche nei giorni successivi alla messa in onda.