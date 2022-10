Il “GF Vip” verso la sospensione: le indiscrezioni sul doppio appuntamento

Fonte: IPA "GF Vip", stop al doppio appuntamento: l'indiscrezione

Il Grande Fratello Vip 7 ha preso il via ormai da un mese e sono numerose le dinamiche createsi in queste settimane, tra polemiche, squalifiche e ritiri. Ora però il reality condotto da Alfonso Signorini potrebbe andare incontro a un brusco cambio di programmazione. Un’indiscrezione, rilanciata da Novella 2000, svela infatti che, a partire da circa metà novembre, potrebbe saltare il doppio appuntamento settimanale. Fino a quando andrà avanti la doppia programmazione e il motivo dell’imminente stop.

“Grande Fratello Vip 7”: l’indiscrezione sullo stop al doppio appuntamento

Anche quest’anno il Grande Fratello Vip 7 sta macinando ascolti e picchi di share importanti, grazie all’ennesimo cast all’altezza imbastito da Alfonso Signorini. In queste settimane, segnate indubbiamente dal caso Marco Bellavia e dal ritiro del concorrente, non sono mancate polemiche e litigi, oltre alla nascita dei primi presunti amori. Ma, a distanza di un mese dall’inizio del reality, la programmazione potrebbe subire una brusca frenata: a rischio ci sarebbe infatti il doppio appuntamento settimanale del lunedì e del giovedì sera.

A riportare l’indiscrezione sul futuro del programma è Novella 2000, che rivela come Mediaset avrebbe deciso di sospendere il doppio appuntamento a partire già da novembre. Nulla al momento è ancora ufficiale ma, secondo quanto riferito dalla testata, le cose dovrebbero cambiare dopo la data del 10 novembre. Ma perché il Grande Fratello Vip 7 dovrebbe rinunciare al raddoppio settimanale, che sta dando buoni frutti e soddisfacenti risultati ad Alfonso Signorini e alla produzione?

Il motivo del presunto stop sarebbe l’avvio dei Mondiali di Calcio di Qatar 2022, trasmessi dalla Rai proprio a partire dal 20 novembre e che dureranno un mese circa, fino al 18 dicembre. Il reality, forse per evitare di perdere la sfida degli ascolti, rinuncerà così all’appuntamento del giovedì sera, mentre resta confermata la consueta diretta del lunedì.

Le mille emozioni del “Grande Fratello Vip 7”

Si tratta al momento di pure indiscrezioni, ma quello che è certo è che la partenza dei Mondiali di Calcio trasmessi dalla Rai porteranno significativi stravolgimenti di palinsesto, a Mediaset e non solo. Trattasi infatti dell’evento sportivo più seguito dagli italiani, che alle altre trasmissioni potrebbero dunque preferire le gesta calcistiche delle squadre impegnate nella competizione (che quest’anno purtroppo non vedrà protagonista la Nazionale italiana).

Intanto il Grande Fratello Vip 7, in attesa di certezze sulla sua futura programmazione televisiva, continua a regalare emozioni, sorprese e colpi di scena. Il caso Marco Bellavia, che tanto ha tenuto banco nelle precedenti puntate, ha gradualmente lasciato spazio alle nuove dinamiche. Si è tornati a parlare, in particolare, dell’affaire Mark Caltagirone, con Pamela Prati che è intervenuta sulla discussa intervista rilasciata dall’ex agente Eliana Michelazzo a Verissimo. La showgirl ha smentito ogni sua dichiarazione e, in aggiunta, ha appreso di non essere indagata nel caso dei bambini innocenti utilizzati a loro insaputa nella vicenda. “Giustizia!”, ha esultato nella Casa, scrollandosi di dosso un peso ingombrante.

La scorsa puntata ha anche visto protagoniste le emozioni di Carolina Marconi, che ha ripercorso la sua lotta contro il tumore e ha ricevuto la visita a sorpresa del fidanzato Alessandro. Sino all’affaire sentimentale tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria, che ha subito una brusca frenata. Tra polemiche, nuovi amori e nomination al veleno, questo Grande Fratello Vip 7 non smette di stupire.