Francesco Renga, stop ai concerti: “Sono mortificato”. Cos’è successo

Fonte: IPA Francesco Renga

“Non mi è mai capitato in 40 anni di concerti e tour… per la prima volta mi trovo costretto ad annullare queste prime due date siciliane”. A confermare lo stop momentaneo al tour, con l’annullamento delle prime due date in Sicilia, è Francesco Renga su Instagram: tra gli artisti più amati e apprezzati, non si è mai fermato, ma, dopo quattro decenni di onoratissima carriera, ora deve mettere la salute al primo posto.

Francesco Renga annulla due date: come sta

Il tour estivo di Francesco Renga, AngeloVenti live, in occasione dei vent’anni di Angelo, brano dedicato alla figlia Jolanda con cui l’artista ha vinto Sanremo nel 2005, subisce un piccolo stop. A darne l’annuncio è Renga stesso sui social, scusandosi con i suoi fan e dicendosi mortificato. “Non mi è mai capitato in 40 anni di concerti e tour… per la prima volta mi trovo costretto ad annullare queste prime due date siciliane”, così ha iniziato il lungo messaggio su Instagram.

“Finite le prove, settimana scorsa, mi sono beccato una bronchite che poi si è trasformata in una laringite virale. Ho aspettato la visita di stamattina, perché volevo assolutamente non deludere nessuno. Perché questa cosa mi mortifica, mi fa impazzire solo l’idea”. E ha aggiunto: “Purtroppo la situazione non è migliorata. L’otorino ha sconsigliato vivamente ogni sforzo vocale per non compromettere la guarigione e così l’intero tour”.

Un duro colpo per Renga, che non si è praticamente mai fermato in 40 anni di carriera in giro per l’Italia, sempre pronto a emozionare i suoi tanti fan. “Mi dispiace così tanto e sento il peso di questa responsabilità. Chiedo scusa a voi. Ai miei musicisti, a tutte le persone che lavorano per questo meraviglioso tour che sta per partire. Ai miei collaboratori“. Ha concluso con un “a presto”. Per gli artisti, mettere la salute al primo posto è importantissimo: siamo certi che i fan capiranno la decisione di Renga. Non è mai facile annullare dei concerti, perché si avverte tutto il peso di “deludere” i fan: non è questo il caso.

Le date annullate da Francesco Renga

Il 31 maggio, a Piazza Armerina in Sicilia, era stata fissata la cosiddetta data zero del tour di Francesco Renga. Ma, purtroppo, a causa dei problemi di salute, l’artista ha dovuto annullare: stop anche per il concerto dell’1 giugno a Floridia, a Siracusa. Se tutto andrà come previsto, il tour prenderà il via ufficialmente domenica 8 giugno a Ravarino, in provincia di Modena. Da lì, Francesco Renga è atteso in tante città italiane per un fitto calendario di concerti che lo terrà impegnato fino al 20 settembre, quando si chiuderà con l’ultima data in programma a Terni.

Per tutti coloro che dovevano prendere parte ai concerti di Enna e Siracusa, è naturalmente possibile ricevere il rimborso: come comunicato da Friends and Partners, l’organizzatore dell’evento, sarà possibile richiederlo tramite il circuito utilizzato per l’acquisto dei biglietti. Si porà avviare la richiesta solo il giorno successivo alla data in cui si sarebbe dovuto tener il concerto live di Renga.