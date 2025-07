Finale Wimbledon 2025, dove vederla in televisione (senza pagare)

IPA Jannik Sinner

Un match storico, che vede i due più grandi campioni di tennis del globo sfidarsi nel torneo più prestigioso del mondo. Nel pomeriggio di domenica 13 luglio, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz giocheranno la finale di Wimbledon 2025, e mentre vip e reali si godranno lo spettacolo dal vivo, noi potremo fare il tifo da casa. Tutti i modi per guardare la partita in televisione e online, senza il bisogno di alcun abbonamento.

Dove vedere la finale di Wimbledon 2025

Un evento di tale portata nazionale non poteva non essere trasmesso anche sui canali generalisti, accessibile gratuitamente agli spettatori di tutta Italia. La finale di Wimbledon andrà in onda, a partire dalle ore 17:00 su TV8, il canale in chiaro di Sky. Gli utenti abbonati alla pay tv potranno vedere il march anche sui canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport 4K (213).

L’avvincente scontro tra Sinner e Alcaraz, per coloro che non hanno la tv o non si troveranno in caso a quell’ora, è accessibile anche online. Gratuitamente sul sito web di TV8, in abbonamento sulla piattaforma streaming Sky Go. Il match arriva anche su Now, il servizio streaming dei contenuti Sky: per guardarlo è necessario attivare il Pass Sport, dal costo di 24,99 euro al mese o 14,99 euro al mese per 12 mesi bloccati.

Lo scontro con Alcaraz

Quella tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz è la rivalità più intensa del tennis odierno. L’italiano è attualmente il numero 1 al mondo, il campione spagnolo lo tallona al secondo posto. Stessa grinta, quasi stessa età: hanno rispettivamente 23 e 22 anni – e già un numero di vittorie impressionati nel palmares. Si sono scontrati il mese scorso alla finale del Roland Garros, era la prima volta che si affrontavano in una finale del Grande Slam, uno dei 4 tornei chiave del tennis. Alla fine, con un punteggio di 3 set a 2, a vincere è stato Alcaraz, ma non senza sudare, si è trattato del match più spettacolare della storia e l’emozione potrebbe essere replicata oggi a Wimbledon.

Già nel 2021, quando il campione dai capelli color carota erano ancora il numero 9, battendolo (con gran fatica) agli Atp di Parigi, Alcaraz commentò: “Credo che io e Jannik avremo una grande rivalità in futuro”. La profezia si è avverata e oggi Jannik e Carlos sono un duo di maestosi rivali come, prima di loro, lo furono Borg e McEnroe o, in tempi più recenti, Novak Đoković e Roger Federer. Quest’ultimi, nel corso delle loro lunghe carriere si sono affrontati ben 50 volte, e tutti gli appassionati di tennis sperano che anche Sinner e Alcaraz possano replicare una battaglia così appassionante.

Sinner potrebbe battere un record

Per l’Italia questa è una partita speciale. Nessun tennista italiano ha mai vinto il torneo di Wimbledon. Nel 2021 in finale arrivò Matteo Berrettini, nel 2024 Jasmine Paolini, ma entrambi persero a un passo dalla coppa. Se Jannik dovesse trionfare contro Alcaraz (che di finali ne ha giocate ben 3 uscendone sempre da vincitore) sarebbe il primo italiano della storia a vincere al torneo inglese.