Festa del Cinema di Roma 2025, ruolo speciale per Ema Stokholma: cosa farà

Ema Stokholma

Sarà Ema Stokholma la protagonista delle due serate simbolo della Festa del Cinema di Roma 2025, chiamata a condurre sia la cerimonia d’apertura sia quella di chiusura della ventesima edizione. Un incarico che conferma quanto la sua figura sia sempre più centrale, e che sottolinea la volontà della manifestazione di unire cinema, musica e linguaggi contemporanei in un dialogo aperto con il pubblico.

Ema Stokholma alla Festa del Cinema di Roma, cosa farà

La cerimonia d’apertura è in programma mercoledì 15 ottobre alle 19, nella Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, e precederà la proiezione del film inaugurale La vita va così di Riccardo Milani. Dieci giorni dopo, sabato 25 ottobre alle 17, sarà invece la Sala Petrassi a ospitare la cerimonia di premiazione, che chiuderà ufficialmente l’edizione 2025 della kermesse. In entrambe le occasioni, Ema Stokholma sarà chiamata a guidare il pubblico e gli ospiti attraverso i momenti più importanti dell’evento, sempre più importante a livello internazionale e ormai equiparato alla Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia e al Festival di Cannes.

Dj, conduttrice, attrice, scrittrice e cantante, Ema Stokholma è oggi una delle figure più apprezzate del nostro spettacolo. La sua carriera è un percorso in continua evoluzione, iniziato nei club europei e approdato ai microfoni di Rai Radio 2, dove è diventata una delle voci più riconoscibili e amate. Ha raccontato il Festival di Sanremo dalla celebre Glass Box del Teatro Ariston, condotto format come Ama Sanremo, Stranger Tape in Town, Back2Back, Esordi e Let’s Play, e oggi accompagna ogni mattina gli ascoltatori insieme a Luca Barbarossa a Radio 2 Social Club, uno dei programmi di punta della Rete.

Ema Stokholma al cinema

La sua identità artistica, però, non si esaurisce nel lavoro radiofonico. Con il romanzo autobiografico Per il mio bene, premiato con il Premio Bancarella, Stokholma ha raccontato la propria infanzia difficile con uno sguardo coraggioso, confermandosi anche come autrice sensibile e incisiva. Nel 2021 ha debuttato nella musica con il singolo Ménage à trois, in cui si è mostrata nuove forme di espressione personale. Più di recente, ha esteso il suo raggio creativo alla recitazione, partecipando al film Un altro Ferragosto di Paolo Virzì e alla terza stagione della serie Vita da Carlo.

La scelta di affidarle un ruolo di rilievo alla Festa del Cinema di Roma non appare casuale. La sua figura rappresenta infatti una visione contemporanea dello spettacolo, in cui i confini tra le arti si fanno sempre più permeabili. Con il suo linguaggio fresco ma mai banale, Ema Stokholma è oggi un punto d’incontro tra la cultura pop e quella d’autore, tra la leggerezza e l’impegno, tra la scena musicale e quella cinematografica.

In queste settimane, è anche tornata in televisione per supportare la sua amica Andrea Delogu, assumendo il ruolo di commentatrice a bordo campo a Ballando con le stelle. Lei stessa, in passato, aveva fatto quest’esperienza al fianco di Angelo Madonia che nei mesi successivi era anche diventato il suo partner. Ora, con la Festa del Cinema di Roma, arriva un ruolo inedito e di primo piano, in linea con il Festival di Venezia che nel 2025 ha proposto Emanuela Fanelli.