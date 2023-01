L’eterna sfida tra Carlo Conti e Maria De Filippi: la strategia per trionfare con “Tali e Quali”

Fonte: IPA Carlo Conti torna con "Tali e quali" e sfida Maria De Filippi

Questa sera debutta, in prima serata su Rai1, la nuova edizione di Tali e quali. La versione “non Vip” di Tale e quale show torna con nuovi concorrenti pronti a mettersi in gioco. Alla conduzione l’immancabile Carlo Conti che, in attesa del ritorno sul piccolo schermo, ha concesso un’intervista a TvBlog parlando dello show… e di Maria De Filippi. Già, perché questa sera il conduttore se la vedrà con un altro attesissimo ritorno, quello di C’è posta per te su Canale5: l’eterna sfida e la sana competizione tra i due fuoriclasse della tv.

Carlo Conti e Maria De Filippi, Rai e Mediaset. Si ripropone l’eterno duello tra due colonne portanti della televisione italiana che, grazie ai propri programmi, da anni regalano successi e infinite soddisfazioni alle rispettive aziende. Questa sera i due conduttori tornano a fronteggiarsi nella gara degli ascolti, mossi da una sana competizione (e legati da una profonda amicizia), ma desiderosi di debuttare alla grande con i rispettivi programmi.

Se su Canale5 torna C’è posta per te, con Maria De Filippi alla conduzione, su Rai1 Carlo Conti riparte dalla terza stagione di Tali e quali. La versione “non Vip” di Tale e quale show, reduce da un’edizione di grande successo segnata dalla vittoria di Antonino Spadaccino, prende il via questa sera con nuove imitazioni e nuovi protagonisti. Con la consapevolezza che, a pochi canali di distanza, la De Filippi ritroverà il suo pubblico e lo introdurrà a nuove emozionanti storie di vita comune.

Intervistato da TvBlog, Carlo Conti ha presentato Tali e quali, parlando anche del rapporto con la collega Mediaset: “Tra me e Maria non ci sarà mai competizione, siamo troppo amici. C’è posta per te è una corazzata perfetta e programma imbattibile, fatto di tanti sapori, dall’allegria alla commozione, il tutto confezionato in maniera impeccabile”. Sana competizione e grande amicizia, ma ci sarebbe una strategia per trionfare sulla “rivale” nella sfida degli ascolti: “Noi cercheremo di fare un bel programma, con un risultato dignitoso”.

Si ripropone dunque l’eterno duello tra Carlo Conti e Maria De Filippi, pronti a riabbracciare il loro pubblico a partire da questa sera. Il conduttore Rai ha pensato in grande per Tali e quali, che avrà come protagonisti 10 persone comuni, non professionisti né appartenenti al mondo dello spettacolo. A loro si aggiungerà la coppia composta da Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni, “retrocessi” fra i “non Vip” dopo Tale e quale show. Confermatissima la giuria (Loretta Goggi, Cristiano Malgioglio e Giorgio Panariello) cui si aggiungono, di puntata in puntata, giudici d’eccezione: questa sera è il turno di Alessia Marcuzzi e di un “tale e quale” ad Adriano Celentano.

Sul fronte Mediaset, C’è posta per te torna su Canale5 con nuove ed emozionanti storie da raccontare e grandi ospiti in studio. Al timone Maria De Filippi, affiancata dalla sua squadra di storici postini e con l’aggiunta, a partire da quest’anno, della new entry Giovanni Vescovo. La conduttrice riprenderà nuovamente il suo ruolo di mediatrice, ascoltando e vivendo in prima linea le storie protagoniste con un solo obiettivo: sancire la pace e portare le parti ad aprire la busta.