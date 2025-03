Anche Emanuela Folliero è stata tradita. Non ha voluto fare nomi ma ha raccontato l'episodio scoperto in prima persona, che ancora oggi ricorda perfettamente e nei dettagli

Fonte: IPA Emanuela Folliero

Nello studio de La Volta Buona si affronta un tema delicato, quello dei tradimenti. Si riporta uno studio che rivela l’elevato tasso di infedeltà nel nostro Paese. Addirittura una persona su 5 tradirebbe il proprio partner. In studio svariati ospiti Vip, tra i quali Emanuela Folliero. Quest’ultima ha condiviso la propria storia personale, raccontando di quella volta in cui ha scoperto un tradimento dinanzi ai suoi occhi.

Emanuela Folliero traditrice

Prima di parlare di quella volta in cui ha avuto la possibilità di scoprire un tradimento in diretta, Emanuela Folliero ha risposto a una domanda problematica. In studio infatti Caterina Balivo le ha chiesto se lei avesse mai tradito nella sua vita.

Grande prova d’onestà, la sua, dal momento che ha ammesso un lieve passo falso. Non si è definita una traditrice. È un titolo che non le spetta. Scavano però nella memoria, un episodio è saltato fuori.

“Una sola volta, tanti anni fa, ero uscita con un’altra persona. Sono stata beccata nel parcheggio, mentre chiudevo la macchina, dopo la cena. Un bel calcio nel sedere, non consumando tra l’altro, che mi ha fatto dire ‘mai più nella vita’. Me lo ha dato quello che doveva essere il mio fidanzato, ma in realtà era già chiusa tra noi. Una storia di passione, come accade a 24 anni”.

Emanuela Folliero, il tradimento scoperto

Non è la prima volta che Emanuela Folliero si ritrova a parlare di tradimenti subiti. Un’esperienza vissuta più di una volta, senza però mai fare i nomi dei diretti interessati. Anche in questo caso si è trattenuta, pur sottolineando come alcuni nomi citati vadano assolutamente esclusi.

Prima del suo racconto, infatti, a La Volta Buona è andato in onda un servizio dedicato ai suoi ex. Dalla lunga relazione con il compianto batterista dei Pooh Stefano D’Orazio all’amore con il manager televisivo Alessandro Salem, passando per l’imprenditore Enrico Mellan, fino ad arrivare al marito Pino Ricci.

Chi l’ha tradita, dunque, non ha mai raggiunto le copertine dei giornali. Questo è chiaro. Ha addirittura sottolineato di non ricordare il nome della persona di cui ha svelato il tradimento. Per quest’occasione ha scelto di usare un nome di fantasia: Giovanni.

In studio tutti sono sembrati un po’ scettici dinanzi a questo problema di memoria, ma hanno lasciato correre, presentatrice compresa: “Ci siamo visti per 3-4 volte e sulla carta era perfetto. Una sera, però, sono uscita da un ristorante con un’amica e ho visto la sua macchina. Volevo salutarlo e così l’ho seguito. La sua auto però si ferma e sale una bella bionda, come Michelle (Hunziker, ndr). Ho pensato fosse un’amica ma poi si sono baciati, e tanto”.

Tremendamente arrabbiata, la Folliero si è avvicinata all’auto e ha bussato, pretendendo una spiegazione. È qui che la storia prende una piega che in studio hanno reputato ilare. Una reazione decisamente spiacevole e tremendamente superficiale, che la dice lunga su un certo retropensiero: “Lui sulla carta era perfetto, in macchina meno. Questa si chiamava Alejandro. Ce l’ho stampato in mente e lo ricorderò per tutta la vita”.