Mara Venier presenta la puntata di "Domenica In" del 13 ottobre: grande attesa per Francis Ford Coppola. Le anticipazioni

Fonte: Ansa Mara Venier

Si rinnova l’appuntamento con Domenica In. Il 13 ottobre 2024, dalle ore 14 alle 17.10 su Rai1 e RaiPlay, va in onda la quinta puntata della nuova edizione dello storico programma condotto da Mara Venier, in una veste tradizionale ma rinnovata. La trasmissione, in diretta dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma, si preannuncia ricca di emozioni, sorprese e ospiti di prestigio, confermandosi uno degli appuntamenti televisivi più amati del pomeriggio festivo. Anche questa settimana, Mara Venier propone al suo pubblico un mix di intrattenimento, interviste esclusive e momenti di riflessione, riuscendo a coinvolgere spettatori di tutte le età con il suo inconfondibile stile e la sua capacità di entrare in sintonia con gli ospiti.

Domenica In, le anticipazioni del 13 ottobre

La puntata di Domenica In del 13 ottobre si apre con un imperdibile talk dedicato a Ballando con le Stelle, lo show del sabato sera di Rai1 condotto da Milly Carlucci che continua a riscuotere grande successo di pubblico e critica. Gli appassionati di danza e spettacolo avranno modo di rivivere i momenti salienti della puntata di sabato grazie alla presenza di alcuni dei concorrenti più amati e dei loro maestri di ballo.

Tra i protagonisti del talk sono attesi Luca Barbareschi, Furkan Palali e Alan Friedman, accompagnati rispettivamente dai loro maestri di ballo Alessandra Tripoli, Erica Martinelli e Giada Lini. Sarà interessante ascoltare i racconti delle loro performance, delle sfide affrontate durante le prove e delle emozioni vissute sul palco. Questi momenti saranno arricchiti dai commenti degli opinionisti del programma, che offriranno il loro punto di vista su quanto accaduto durante la puntata di Ballando con le Stelle di sabato 12 ottobre.

Gli altri ospiti

Grande attesa per l’intervista esclusiva con il leggendario regista Francis Ford Coppola, vincitore di sei premi Oscar e autore di alcuni dei più grandi capolavori della storia del cinema. Coppola sarà ospite a Domenica In per presentare il suo ultimo attesissimo film, Megalopolis, di cui è regista e co-produttore. Il film, in uscita nelle sale il 16 ottobre, rappresenta un progetto monumentale a cui Coppola ha lavorato per anni, ed è uno degli eventi cinematografici più attesi del 2024. Mara Venier avrà l’onore di conversare con Coppola, per parlare non solo il nuovo film, ma anche della sua straordinaria carriera, che ha lasciato un segno indelebile nel mondo del cinema con opere come Il Padrino e Apocalypse Now.

Non meno atteso è l’arrivo in studio dell’attore Raoul Bova, che parlerà della sua carriera e della sua vita privata, offrendo al pubblico uno sguardo più intimo e personale su di sé. Inoltre, presenterà la nuova stagione di Don Matteo 14, che tornerà su Rai1 dal 17 ottobre con 10 nuove puntate. Questa serie è ormai un classico della televisione italiana, e l’attesa per le nuove avventure del prete-detective è altissima. Sarà interessante ascoltare cosa Bova ha da dire riguardo alle novità di questa stagione e ai temi che verranno affrontati nella serie.

Giancarlo Magalli e il suo libro “Fantastici”

Tra gli altri ospiti della puntata ci sarà anche Giancarlo Magalli, volto storico della televisione italiana. Magalli presenterà il suo nuovo libro, Fantastici, nel quale ripercorre gli anni più belli della sua lunga carriera artistica, costellata di incontri con alcune delle più grandi personalità del mondo del cinema e della televisione. Il libro è una raccolta di aneddoti e ricordi personali, che permetteranno ai lettori di entrare dietro le quinte di uno degli ambienti più affascinanti e misteriosi: il mondo dello spettacolo. L’intervista con Magalli sarà un viaggio nel tempo, alla scoperta di episodi divertenti, commoventi e spesso inediti.