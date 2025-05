David di Donatello 2025, la scaletta della serata: premi, nomination e ospiti

Fonte: IPA Elena Sofia Ricci

Sta per alzarsi il sipario su una delle notti più attese del cinema italiano. Il rosso dei riflettori si confonde con quello del tappeto, e il cuore pulsante della settima arte torna a battere forte: i David di Donatello 2025 tornano con la 70ª edizione in diretta su Rai1 dal mitico Teatro 5 di Cinecittà. A condurre, ci saranno Elena Sofia Ricci e Mika, che dopo molti anni prendono il posto di Carlo Conti.

La scaletta dei David di Donatello

Il David di Donatello 2025 è uno spettacolo che si sviluppa come una dichiarazione d’amore al cinema. La scaletta della serata, costruita con cura e senso del ritmo, prevede l’assegnazione di 26 riconoscimenti, distribuiti tra le categorie più amate e seguite, dai premi tecnici fino ai prestigiosi David Speciali. Ogni premio sarà annunciato con l’attenzione che merita, in un crescendo che darà spazio tanto ai volti noti quanto alle nuove voci della cinematografia italiana. Ma non sarà solo una questione di statuette: sul palco si alterneranno momenti di omaggio, musica dal vivo, racconti e sorprese.

Ventuno premi per altrettante categorie che raccontano l’anima e il corpo del cinema: regia, sceneggiature, attori, costumi, effetti visivi. E poi il Premio David Cecilia Mangini al miglior documentario, il David Giovani – che mette al centro lo sguardo delle nuove generazioni – e il riconoscimento al miglior cortometraggio.

Il David di Donatello 2025 ha già scritto alcune delle sue pagine: Anora di Sean Baker si è aggiudicato il premio per il miglior film internazionale, mentre Diamanti di Ferzan Özpetek ha conquistato il David dello spettatore, un segno inequivocabile dell’amore del pubblico. A rendere ancora più ricca la serata, i David Speciali a Timothée Chalamet e Ornella Muti, il David alla Carriera a Pupi Avati e il Premio Cinecittà David 70 a Giuseppe Tornatore.

Le nomination

Chi vincerà? È la domanda che è nell’aria da settimane. I pronostici parlano chiaro: Berlinguer – La grande ambizione di Andrea Segre e Parthenope di Paolo Sorrentino partono alla pari, con 15 candidature ciascuno. Due visioni diverse e due stili autoriali che raccontano l’Italia con sensibilità e rigore.

Ma dietro l’angolo premono titoli fortissimi come L’arte della gioia di Valeria Golino e Vermiglio di Maura Delpero, entrambe con 14 nomination. Senza dimenticare Gloria!, sorprendente debutto alla regia per Margherita Vicario, che con le sue 9 candidature ha conquistato pubblico e critica.

Gli ospiti

La 70ª edizione sarà impreziosita dalla presenza di Riccardo Cocciante, ospite d’onore e interprete amatissimo, simbolo di un’arte fatta di note e parole. Accanto a lui, una galleria di volti noti: attori, registi, tecnici e protagonisti del dietro le quinte, in un mosaico che esprime la ricchezza del nostro patrimonio cinematografico.

Dove e quando vedere i David di Donatello

La cerimonia sarà trasmessa su Rai 1 in prima serata, ma anche in radio su Rai Radio2, con la voce di Carolina Di Domenico. Per chi preferisce lo streaming, l’appuntamento è su RaiPlay e sui canali social dedicati all’evento. La serata è inoltre prevista nel giorno dell’avvio del Conclave, che chiude le porte della Cappella Sistina dalle 16,30 in attesa della prima fumata in programma per le ore 19.