Dalla strada al palco, anticipazioni 10 gennaio: ospiti Fiorella Mannoia e Al Bano

Al via la nuova edizione di Dalla strada al palco, condotta da Nek e per la prima volta anche da Bianca Guaccero, reduce dalla vittoria a Ballando con le Stelle

Fonte: IPA Bianca Guaccero e Nek conducono Dalla strada al palco

Dalla strada al palco torna con una nuova edizione e due grandi novità. La prima è che è il talent è stato promosso alla prima serata di Rai 1 e la seconda, come già anticipato nelle scorse settimane, è lei: Bianca Guaccero che affianca Nek alla conduzione. Reduce dalla vittoria a Ballando con le Stelle, per la Guaccero inizia una nuova avventura televisiva, in attesa del PrimaFestival in programma il prossimo febbraio in concomitanza con Sanremo 2025.

Dalla strada al palco, anticipazioni della prima puntata

Tutto è pronto per la prima puntata di Dalla strada al palco, in onda venerdì 10 gennaio su Rai 1 a partire dalle 21.30. Un talent particolare quello in programma stasera, che nasce con l’obiettivo di dare visibilità e lustro agli artisti di strada, esaltando la loro arte in tutte le sue forme: musicisti, acrobati, ballerini e non solo, pronti a dar vita a un totale di cinque serate all’insegna dello spettacolo e dell’allegria.

Come in ogni talent che si rispetti, il pubblico è sovrano assoluto e sarà proprio lui a decretare – unitamente agli ospiti che si avvicendano di volta in volta in puntata – il Miglior Artista di Strada d’Italia. Questa quarta edizione del format ideato da Carlo Conti, ora direttore artistico del Festival di Sanremo, vede per la prima volta al fianco dei “passanti importanti” la presenza di cinque bambini, pronti a dare il proprio giudizio sulle performance, con la schiettezza propria della loro giovanissima età.

Gli ospiti del 10 gennaio sono Al Bano e Fiorella Mannoia

Se gli artisti di strada arrivano su un palco importante come quello di Rai 1, allo stesso tempo gli ospiti della serata sono pronti a “dargli il cambio”. Stavolta tocca ad Al Bano che, come è stato spifferato nelle scorse ore, si è esibito in strada a Bari suscitando grande stupore nei passanti che hanno potuto godere inaspettatamente della sua voce in una sorta di concerto improvvisato (e gratuito).

Ospite di questa prima puntata anche Fiorella Mannoia, con la sua inconfondibile voce e un carisma che nei suoi lunghi anni di carriera l’hanno resa una delle artiste italiane più amate dal pubblico.

Quando e dove vedere Dalla strada al palco

Come anticipato, la prima puntata di Dalla strada al palco va in onda venerdì 10 gennaio a partire dalle 21.30 su Rai 1 e in diretta streaming su RaiPlay. Si tratta della prima di cinque puntate, in onda sempre al venerdì salvo cambi di programmazione dell’ultimo momento, alla fine delle quali sarà decretato il vincitore dell’intera edizione, onore che nella precedente è toccato ad Alessio Spirito, danzatore acrobata originario della provincia di Brindisi.

“Mi piacerebbe creare dei momenti di spettacolo con Filippo [Neviani, ovvero Nek, ndr] come si faceva nei varietà di una volta. È un sogno che mi piacerebbe realizzare”, ha spiegato Bianca Guaccero in un’intervista, pronta a intraprendere questa nuova avventura televisiva dopo la vittoria a Ballando con le Stelle con il Maestro (nonché suo nuovo fidanzato) Giovanni Pernice.