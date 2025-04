Fonte: IPA Whoopi Goldberg

Fabio Fazio intervisterà Whoopi Goldberg a Che tempo che fa. L’attrice premio Oscar, celebre conduttrice ormai da anni, sarà tra gli ospiti della puntata in onda il 13 aprile 2025. Non la prima volta per la trasmissione, che le ha aperto le porte dopo la pubblicazione del suo memoir, Frammenti di memoria.

Whoopi Goldberg da Fazio

Alcuni sono abituati a pensare a Whoopi Goldberg unicamente come a Oda Mae Brown in Ghost. È stato il film che nel 1991 le ha permesso di vincere l’Oscar, certo, ma la sua carriera è stata decisamente più ricca.

Tanti i temi da poter affrontare per Fabio Fazio nel corso dell’intervista, considerando come avrà dinanzi a sé chi ha conseguito lo status di EGOT. È infatti tra i pochi artisti ad aver ottenuto tutti e quattro i principali premi dell’intrattenimento americano:

Emmy;

Grammy;

Oscar;

Tony Award.

É Steven Spielberg ad averle donato un’enorme popolarità, puntando sul suo talento per Il Colore Viola. Era il 1985 e la pellicola le è valsa un Golden Globe e una nomination agli Oscar. Nel 2001, dopo Ghost e Sister Act, ha ottenuto la stella sulla Hollywood Walk of Fame. Dal 2007, come detto, si è poi cimentata nel mondo televisivo, conducendo l’amatissimo The View.

Al lavoro artistico si aggiunge poi quello da attivista sociale e politica. È infatti impegnata su numerosi fronti per la tutela dei diritti.

Il rapporto col padre

Non è da escludere che l’intervista di Fazio possa vertere su temi molto personali, come il legame con suo padre. Intervistata durante l’evento Women in food, ha parlato della sua famiglia e della complessa storia della sua giovinezza.

Segnata dall’assenza del padre, Robert James, che lasciò casa quando lei era soltanto una bambina. È stata sua madre Emma a crescerla, insieme con suo fratello. Per un periodo però la donna scomparve. Almeno agli occhi di sua figlia è ciò che avvenne:

“Mia madre ebbe un esaurimento nervoso e vene ricoverata. Al tempo non era permesso ai bambini visitare gli adulti in ospedale. Non la vidi per due anni e nessuno mi spiegò cosa stesse succedendo”.

Una situazione drammatica, considerando come negli anni ’60, in America, una donna non poteva avere un conto bancario o una carta di credito. Non le era consentito neanche scegliere un metodo di trattamento sanitario. Per lei scelsero il marito e il padre. Ciò la portò anche a subire un trattamento di elettroshock.

In questi due anni Whoopi ebbe modo di conoscere il padre:

“Era una persona strana e divertente. Era gay e lavorava in un gruppo chiamato 100 donne, un uomo. Organizzavano cene e intrattenimento. Lo guardavo: portava l’ombretto e mi sembrava curioso, ma non strano. So che lo consideravano così gli adulti ma non lo dicevano ad alta voce. Mio padre era semplicemente diverso”.

Quando e dove vedere Che tempo che fa

La nuova puntata di Che tempo che fa va in onda il 13 aprile dalle 19,30 sul Nove. Sarà possibile seguirl anche in streaming, collegandosi al sito ufficiale. In questo modo si potrà recuperare l’intera trasmissione o i singoli momenti di interesse.