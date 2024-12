Fonte: IPA Luisa Ranieri

Che Tempo Che Fa, lo show condotto da Fabio Fazio, torna con una nuova puntata l’8 dicembre 2024. In onda come sempre sul NOVE a partire dalle 19.30 e disponibile in streaming su NOVE.tv e discovery+, il programma attende una serie di ospiti di primo livello che si raccontano tra interviste esclusive e momenti di puro intrattenimento. Insieme al conduttore Fabio Fazio, non mancano Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck, pronte a dare il loro contributo a uno dei format più amati della televisione italiana.

Che tempo che fa, le anticipazioni dell’8 dicembre

La puntata dell’8 dicembre si preannuncia imperdibile grazie alla presenza di ospiti provenienti da mondi diversi, pronti a raccontarsi com’è ormai d’abitudine nel salotto di Fabio Fazio. Uno dei momenti più attesi della serata è senza dubbio la partecipazione di Sting, una leggenda della musica internazionale, che condivide il palco con Giordana Angi per una sorpresa speciale.

Non è da meno Luisa Ranieri, protagonista del film Diamanti, l’ultima fatica cinematografica di Ferzan Ozpetek cui ha preso parte anche Mara Venier, in uscita il 19 dicembre 2024. L’attrice avrà l’occasione di parlare della sua esperienza sul set e di approfondire il tema del film, con uno sguardo inedito su uno dei titoli più attesi della stagione cinematografica italiana.

Gli altri ospiti

La serata vedrà anche la partecipazione di due grandi protagonisti della commedia italiana, Leonardo Pieraccioni e Alessandro Siani. I due attori e registi presenteranno il loro nuovo film Io e te dobbiamo parlare, una commedia brillante che segna la loro prima collaborazione sul grande schermo.

Gli appassionati di cucina troveranno pane per i loro denti con la presenza di tre dei volti più noti della gastronomia televisiva: Bruno Barbieri, Giorgio Locatelli e Antonino Cannavacciuolo. Il trio presenterà la nuova edizione di MasterChef Italia, svelando dettagli e curiosità sul programma di cucina più seguito del Paese. Sarà un momento ideale per i fan del cooking show, che potranno conoscere in anteprima cosa aspettarsi dalla prossima stagione.

Come da tradizione, la puntata concede anche spazio all’attualità con il consueto approfondimento giornalistico e alla comicità con la letterina di Luciana Littizzetto. Non mancherà poi l’appuntamento con Che Tempo Che Fa – Il Tavolo, dove ospiti e collaboratori si riuniranno per discutere temi leggeri, curiosità e aneddoti. Nella puntata del 1° dicembre, abbiamo perfino assistito all’ingresso rocambolesco di Giucas Casella, inciampato proprio in prossimità del Tavolo. Un modo per chiudere in bellezza una puntata memorabile che ha visto il ritorno di Jovanotti, fresco di pubblicazione del nuovo singolo Montecristo, e in studio per raccontare i mesi successivi alla frattura del femore che l’ha fermato.

Quando e dove va in onda

Non resta che sintonizzarsi l’8 dicembre per scoprire tutte le sorprese di questa puntata straordinaria. Grandi ospiti, momenti comici, e approfondimenti di attualità rendono la serata un appuntamento indimenticabile, confermando il successo di uno dei programmi più longevi e seguiti della televisione italiana. Per chi non riuscisse a seguire la diretta, la puntata sarà disponibile in streaming su NOVE.tv e discovery+, con la possibilità di rivivere ogni momento di questa serata speciale.