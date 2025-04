Fonte: IPA Fabio Fazio

Domenica 20 aprile 2025, Che Tempo Che Fa dedica la prima serata su Nove a una delle figure più importanti della musica e dello spettacolo italiano: Ornella Vanoni. A partire dalle 21,30, il programma condotto da Fabio Fazio proporrà uno speciale intitolato Che Tempo Che Fa presenta – L’appuntamento con Ornella Vanoni, seguito dalla proiezione del docufilm Senza fine, diretto da Elisa Fuksas nel 2022.

Lo speciale si apre con un vero e proprio tuffo nella memoria: una selezione delle più belle conversazioni tra Ornella Vanoni e Fabio Fazio, che negli anni hanno regalato momenti di televisione irripetibili, sospesi tra leggerezza e profondità. Non si tratta solo di interviste, ma di piccoli momenti di felicità, in cui l’artista si è lasciata andare con una spontaneità rara, fatta di battute fulminanti, risate improvvise, ma anche riflessioni profonde su arte, amore, fragilità e tempo che passa.

Indimenticabili i suoi aneddoti, raccontati con quella voce roca e inconfondibile che ha accompagnato generazioni: storie di incontri con altri artisti, amori finiti male ma mai rinnegati, l’incostanza della fama, le fragilità che lei ha sempre scelto di non nascondere. E non ha mai avuto paura di mostrare le sue rughe, le sue insicurezze, i suoi sbalzi d’umore. Ed è forse proprio per questo che il pubblico la ama: per quella sincerità disarmante, così lontana dalle costruzioni a cui spesso ci ha abituati la televisione.

In queste chiacchierate – raccolte e montate per lo speciale – si rivede tutta la parabola di una donna che non ha mai smesso di mettersi in gioco. Una testimone del patrimonio musicale e umano, che non ha mai avuto paura di reinventarsi e di guardare il mondo con occhi curiosi, a dispetto del tempo. E Fabio Fazio, con la sua capacità di ascolto e la delicatezza con cui sa entrare nelle pieghe più intime degli ospiti, ha saputo essere un interlocutore ideale, lasciando spazio alle sfumature e ai silenzi tanto quanto alle parole.

Il docu-film di Elisa Fuksas

A seguire, verrà trasmesso Senza fine, il docufilm che Elisa Fuksas ha dedicato a Ornella Vanoni. Il film si presenta come un ritratto inedito dell’artista, che spazia tra la sua carriera, le sue passioni e la sua visione della vita. Attraverso immagini e racconti, il documentario celebra la lunga carriera di Vanoni, evidenziando la sua capacità di reinventarsi e rimanere sempre attuale.

Quando e dove vedere lo speciale su Ornella Vanoni

Lo speciale dedicato a Ornella Vanoni andrà in onda domenica 20 aprile alle 21,30 su Nove e in contemporanea su Nove.tv, in prima serata. L’appuntamento fa parte del ciclo Che Tempo Che Fa presenta ed è un omaggio all’artista che in questi anni ha cambiato il volto della trasmissione. A guidare la serata sarà, come sempre, Fabio Fazio. Subito dopo lo speciale, verrà trasmesso Senza fine, il docufilm diretto da Elisa Fuksas. Come sempre, il programma vivrà anche sui social con l’hashtag ufficiale e le clip in pillole ideate per chi non può seguire il programma in tempo reale.