Che tempo che fa, le anticipazioni dell’11 maggio, Mengoni e Argentero tra gli ospiti

Fabio Fazio torna per un nuovo appuntamento con "Che tempo che fa" da non perdere: le anticipazioni dell'11 maggio

Fonte: IPA Luca Argentero e Marco Mengoni

Appuntamento all’insegna del fascino maschile per Che tempo che fa: l’11 maggio, a partire dalle 19.30, Fabio Fazio accoglierà nel suo salotto Luca Argentero e Marco Mengoni. Ma non mancheranno, come di consueto, spettacolo, attualità e cronaca, oltre all’ironia pungente di Luciana Littizzetto.

Gli ospiti di Che tempo che fa dell’11 maggio

Domenica 11 maggio dalle 19.30 in diretta sul Nove e in streaming su discovery+, nuovo appuntamento con Che tempo che fa di Fabio Fazio. Ospite del popolare talk show, sarà l’attore Luca Argentero, che celebrerà i primi 20 anni di carriera. Lanciato dalla terza edizione del Grande Fratello, l’interprete torinese è oggi uno dei volti più amati del piccolo schermo, protagonista di fiction e pellicole di successo come Doc- Nelle tue mani e Saturno contro di Ferzan Ozpetek.

Dal cinema alla musica con Marco Mengoni. Il due volte vincitore del Festival di Sanremo sarà infatti protagonista, dopo la data zero del 21 giugno, del tour Marco negli Stadi 2025. La tournée partirà da Napoli, e vanta già 500mila biglietti venduti. Da novembre, invece, sarà in tour con Marco Mengoni Live in Europe nelle principali città del Vecchio Continente. Il cantante, lanciato da X-Factor, in oltre 15 anni di carriera ha collezionato 85 dischi di platino, oltre 3 miliardi di streaming audio e video, 8 album in studio e 10 tour live.

Infine spazio anche ad Enrico Brignano, da giugno in tournée con il suo nuovo one man show Bello di Mamma, che lo vedrà impegnato in un totale di 22 tappe, e Flora Canto, attualmente nei teatri con lo show musicale Me la Canto e me la sogno e protagonista del musical Cantando sotto la pioggia dove interpreta Kathy Selden.

Lo spazio dedicato ad attualità e scienze

Non mancheranno approfondimenti su tematiche di attualità e scienze, affrontati con esperti in materia e accademici. L’11 maggio Fabio Fazio accoglierà Don Davide Banzato; Don Mattia Ferrari, cappellano e membro del direttivo di Mediterranea Saving Humans; Marco Varvello, corrispondente Rai dal Regno Unito, nelle librerie con il saggio Londra, i luoghi di potere; gli editorialisti di La Repubblica Massimo Giannini e Annalisa Cuzzocrea, autrice del libro E non scappare mai in uscita il 13 maggio; l’inviato di Avvenire Nello Scavo; Claudio Bandi, docente ordinario di Microbiologia nel dipartimento di Bioscienze dell’Università degli Studi di Milano; Roberto Burioni, docente ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele; Michele Serra.

L’appuntamento con Il Tavolo di Che tempo che fa

Chiuderà la serata l’appuntamento con Che tempo che fa – Il Tavolo, a cui siederanno come sempre Nino Frassica, Mara Maionchi, Ubaldo Pantani, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni, Simona Ventura e Max Giusti. Ospite d’eccezione del segmento sarà invece Fabio Rovazzi, fuori con il nuovo singolo Red Flag (da lui firmato con Paola Iezzi e Dani Faiv), e con il suo primo podcast 2046, ideato e condotto con Marco Mazzoli. A completare il parterre anche Gianluca Torre, protagonista su Real Time della nuova stagione di Casa a Prima Vista, che vedrà anche l’arrivo di tre nuovi agenti toscani; Carmen Russo; Raul Cremona; Lello Arena; Giucas Casella.

Dove e quando vedere Che tempo che fa

La nuova puntata di Che tempo che fa va in onda l’11 maggio su Nove, Nove.tv e discovery+ dalle ore 19,30. Come di consueto, la puntata può essere seguita e commentata sui social attraverso l’hashtag ufficiale.