Adriana Lima, il bacio più appassionato di Cannes 2023

Fonte: IPA “Cannes 2023”, Harrison Ford brilla con la moglie, Adriana Lima “cade” sulle forme

Tanti i vip presenti sul red carpet del Festival di Cannes e, in occasione della terza giornata e della presentazione di Indiana Jones 5, ad ammaliare i fotografi c’è stata anche Adriana Lima. Splendida come sempre, ha saputo per un po’ rubare la scena a Harrison Ford e sua moglie Calista Flockhart. La modella non era però sola. Affiancata dal compagno, ha saputo regalare a tutti una vera e propria scena da film, un bacio tanto romantico quanto appassionato.

Adriana Lima, bacio sul red carpet

Dopo aver dato alla luce Valentina e Sienna, le sue prime due figlie nate nel 2009 e 2012, ha visto la propria vita cambiare radicalmente, divorziando nel 2016 dal marito Marko Jaric. A settembre 2021 ha svelato la propria nuova relazione sentimentale, passando dall’ex cestista al produttore cinematografico Andre Lemmers. Pochi mesi dopo l’ufficialità di questo grande amore, ha poi svelato di attendere un terzo figlio. Il suo nome è Cyan ed è nato ad agosto 2022.

La coppia si è mostrata molto affiatata dinanzi alle telecamere, tra sorrisi e carezze a favor di fotografi. Lui ha saputo lasciarle il suo spazio, in alcune circostanze, consentendole di risplendere sotto i riflettori. Nei momenti in cui sono stati vicini, era evidente la potenza del loro sentimento.

A dimostrarlo in maniera plateale è stato il bacio che si sono dati a ridosso della scalinata rivestita di rosso. Un gesto tenero, romantico e passionale. Un mix esplosivo, tra mani sul viso e soprattutto quel sorriso spontaneo, che nasce dal cuore, esploso sul volto di Adriana Lima, il cui sguardo si è perso in quello del suo amore. Cinema allo stato puro, verrebbe da dire, ma in questo caso non c’è sceneggiatura.

Adriana Lima tra amore e insicurezza

Importante per Adriana Lima avere al fianco un uomo per il quale prova chiaramente dei forti sentimenti. Si tratta di un’iniezione di fiducia, della quale ha particolarmente bisogno dopo la nascita del suo terzo figlio.

La venuta al mondo di Cyan, il primo bimbo avuto con Andre Lemmers, ha avuto un netto impatto sul suo fisico e accettarlo non è stato facile. Si tratta, anzi, di un processo in corso. La situazione non migliora, dovendo leggere alcuni commenti online sul suo peso e, come ha spiegato, ogni giorno è una lotta contro se stessa.

Ha spiegato nei mesi scorsi come si tratti di una fase di transizione. Sta accettando i tempi che il suo corpo richiede, oggi differenti rispetto al passato, considerando il passare degli anni. Proprio il Festival di Cannes le aveva dato la chance di mostrare con fierezza il pancione. Si era infatti presentata sul red carpet con un abito cut-out.

Nel 2023 vi ha fatto ritorno puntando sul nero ma, al tempo stesso, lasciando che l’abito l’avvolgesse stretta, lanciando un messaggio importante di autoaccettazione: “Devo ricordare a me stessa di accettare i cambiamenti. Lo faccio ogni giorno, anche se a volte divento insicura”. Tutto ciò è perfettamente normale e che certe parole giungano da un personaggio pubblico, noto nel mondo per la sua avvenenza, ha un impatto ben maggiore.