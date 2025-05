Fonte: IPA Mario Balotelli

Francesca Fagnani ha condotto una nuova puntata di Belve, andata in onda nella prima serata del 27 maggio 2025. Nel corso dell’episodio la conduttrice televisiva ha proposto le sue domande graffianti a Mario Balotelli, Lunetta Savino e Massimo Ferrero.

Mario Balotelli inedito. Voto: 7

L’intervista di Mario Balotelli a Belve ha svelato, come spesso succede nel programma televisivo, il lato più inedito del calciatore che, nel momento in cui ha dovuto paragonarsi a una belva, ha scelto un uomo, l’animale secondo lui più furbo. Lo sportivo si è descritto come felice e ha svelato che non prova nostalgia per il suo passato, seppure consapevole che avrebbe potuto fare di più.

Malgrado la sua nomea, lo sportivo è convinto di non aver mai fatto nulla di particolarmente grave: “Non credo di aver fatto niente di così fuori dalle righe”. Mario Balotelli ha svelato di essere andato in terapia per capirsi e gestire dei traumi del passato: “Ho imparato a conoscere me stesso, ho fatto un percorso per sapere il perché ti esce la rabbia o la tristezza in un determinato momento, ti previene dal far casini… M’arrabbio abbastanza facilmente”.

Questo percorso è finito lo scorso anno, dopo aver vissuto un periodo di depressione: “Non volevo più stare in mezzo alla gente, non volevo vedere nessuno, stavo a casa”. Secondo lo sportivo, le sue esagerazioni derivavano, in realtà, dal suo passato e non da un momento presente: “Nella mia carriera ho avuto tanta rabbia che non era necessaria… Ho esagerato, quando il problema non era quello che vedevo in quel momento”.

Dopo aver parlato delle sue difficoltà, Mario Balotelli ha parlato di quello a cui è più legato, come la mamma: “Mia mamma è molto più fiera di me oggi che nei tempi addietro. Sono felice così… Il calcio è un mondo che, per come vivo io la vita, è finto”. Ma il calciatore ha parlato anche dell’amore per i suoi figli: “Purtroppo per la situazione che ho con le madri, non ce li ho tutto il tempo. Non ho rimorsi perché, in tutti e due casi, non è stata colpa mia”.

Su Raffaella Fico e la richiesta del test di paternità ha aggiunto: “Raffaella è un punto fondamentale della mia vita, perché l’ho amata tantissimo e le voglio bene anche oggi, malgrado tante cose. Però ha sbagliato tanto con me. Io l’ho scoperto prima degli Europei, quando ero già in ritiro… Mesi che non ci vediamo e non ci sentiamo. Mi dispiace che sia successo per mia figlia”. Per il futuro spera: “Di non presentarmi situazioni complicate… Che non succeda mai niente a mia figlia”.

Lunetta Savino sicura di sé. Voto: 6

Se Mario Balotelli ha voluto accostare la sua figura a un uomo, tra le possibili belve, Lunetta Savino ha svelato di sentirsi un gatto, l’animale che, secondo lei, ha capito tutto nella vita. L’artista ha ripercorso gli esordi della sua carriera, non senza polemiche: “Il cinema italiano non dà molto spazio alle donne”.

Lunetta Savino ha svelato di avercela fatta con le sue gambe per tigna e talento, a differenza di tante altre: “Hanno aspettato di dover essere fidanzate con il regista, con il produttore”. L’attrice crede così tanto nelle sue capacità da aver trovato difficoltà nell’indicare i nomi di tre colleghe più talentuose di lei. Infine l’artista ha svelato di essere una traditrice e una seduttrice e di sentire di aver: “Realizzato il mio sogno”.

Francesca Fagnani umana. Voto: 8

Francesca Fagnani, padrona di casa a Belve, si dimostra sempre imperturbabile, anche nei momenti più complicati. Ma, grazie alla presenza in studio di Massimo Ferrero, detto Viperetta, la giornalista ha perso la sua proverbiale compostezza, lasciandosi andare diverse volte alle risate, fino alle lacrime.

In particolare, quando l’ospite ha commentato una dichiarazione sul suo conto in modo molto diretto: “Questa l’ha letta da qualche parte perché non c’ha quest’intelligenza quest’uomo”, la presentatrice è scoppiata a ridere, non riuscendo momentaneamente a continuare l’intervista. Massimo Ferrero ha commentato quando accaduto, affermando che Francesca Fagnani fosse colpita da riderella e, in seguito, ha aggiunto: “Tu incuti paura, invece con me incuti gioia. Guarda quanto sei bella”.