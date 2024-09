Fonte: IPA Il prossimo 28 settembre Milly Carlucci tornerà alla guida di Ballando con le Stelle, giunto alla sua 19esima edizione

Fervono i preparativi per Ballando con le Stelle 2024, la diciannovesima edizione del dancing show di successo di Rai 1. Si partirà il prossimo 28 settembre e si andrà avanti fino a dicembre. Durerà di più rispetto al passato, con grande gioia di Milly Carlucci, che ha sempre creduto (e difeso a spada tratta) la sua “creatura”. In attesa di vedere le nuove coreografie e le vecchie palette della giuria, cominciano già a circolare i primi gossip sui concorrenti di quest’anno e in particolare su una che pare si stia comportando in maniera piuttosto snob dietro le quinte del programma. Ma andiamo con ordine.

Ballando con le Stelle 2024: chi è la concorrente snob di quest’anno

Secondo un’indiscrezione lanciata da Dagospia su Ballando con le Stelle 2024, una concorrente della nuova edizione avrebbe avanzato delle richieste particolari evidenziando degli atteggiamenti snob. “Attenzione al generale Carlucci! A Ballando con le Stelle una concorrente si starebbe allargando parecchio, troppe richieste e atteggiamenti snob. Di chi si tratta?”, è stato scritto. C’è chi addirittura ha parlato di una squalifica nelle prossime settimane senza però fornire ulteriori dettagli.

Così subito si è scatenata la caccia all’altezzosa concorrente e in molti hanno puntato il dito contro Sonia Bruganelli, l’ex moglie di Paolo Bonolis che dopo le esperienze da opinionista al Grande Fratello Vip e a L’Isola dei Famosi ha deciso di mettersi in gioco in pista. Sonia, che spesso in passato è stata criticata sui social per il suo ostentare alcuni lussi (tra cui il jet privato), si è prontamente difesa sui social. “A sto giro io non c’entro niente!”, ha detto la Bruganelli.

Versione confermata da Milly Carlucci che ha smentito il pettegolezzo a Da noi… a ruota libera, la trasmissione domenicale di Francesca Fialdini tornata in onda il 15 settembre. La conduttrice ha assicurato che non c’è alcun concorrente snob e che tutti sono molto concentrati sulle prove, iniziate lo scorso 9 settembre. Prove, come è noto, molto intense e stancanti. “Chi è il concorrente troppo snob? Ma non è nessuno: uno scrive, la rete comincia a commentare e diventa una notizia. – ha fatto sapere Milly – In realtà ti assicuro che non c’è il tempo, quando sei lì tutto sudato non hai proprio il modo…”.

La Carlucci ha però rivelato che c’è una sana competizione tra i maestri di ballo e soprattutto tra i nuovi arrivati che, com’è giusto che sia, vogliono mettersi in mostra e dare prova della propria bravura.

Il commento di Milly Carlucci su Sonia Bruganelli

Proprio con la già citata Sonia Bruganelli ballerà a Ballando con le Stelle 2024 un nuovo insegnante di danza: Carlo Aloia. “Sonia è una bomba, il suo maestro vuole mostrare il suo sex appeal che è tanto”, ha confidato Milly Carlucci. In pista, dunque, Sonia regalerà una nuova se stessa, un lato ancora poco conosciuto al grande pubblico.

E ci sarà anche spazio per l’amore visto che da qualche mese frequenta Angelo Madonia, altro ballerino di Ballando. Milly Carlucci ha però deciso di non far ballare insieme Sonia e Angelo: indubbiamente un’ottima trovata per aumentare l’interesse su questa edizione che si preannuncia più scoppiettante che mai.