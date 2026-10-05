Ascolti tv del 4 ottobre, lo speciale su San Francesco contro Racconto di una notte

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

Ansa Roberto Benigni

Una serata tutta dedicata a a San Francesco d’Assisi domenica 4 ottobre: nell’anno dell’ottavo centenario della sua morte, Rai1 ha puntato su una programmazione interamente dedicata al Patrono d’Italia, prima con Roberto Benigni e lo speciale Francesco – Il Cantico, dove ha ripercorso la vita del Santo attraverso episodi, curiosità e aneddoti, poi con Francesco, il Santo di tutti, grande evento condotto da Giorgia Cardinaletti con musica, testimonianze e ospiti del mondo della cultura, dello spettacolo e della scienza

Canale5 ha risposto con la serie turca Racconto di una notte. Una sfida particolare per gli ascolti tv, che ha visto scendere in campo anche gli episodi di The Rookie su Rai2, mentre su Rai3 Riccardo Iacona è tornato con PresaDiretta. Su Rete4 Mario Giordano ha condotto un nuovo appuntamento con Fuori dal Coro, mentre Italia1 ha proposto una nuova puntata de Le Iene presentano: Inside. Ma chi avrà vinto la gara degli ascolti tv?

Ascolti tv del 4 ottobre, prima serata: Silvia Toffanin conquista il pubblico

AI - DiLei

Nella serata di domenica 4 ottobre, su Rai1 Francesco – Il Santo di Tutti interessa 1.769.000 spettatori pari al 14.3% di share. Su Canale5 Verissimo – L’Intervista è la scelta di 2.877.000 spettatori con uno share del 17%. A seguire Racconto di una Notte conquista 1.404.000 spettatori con il 14.6%.

Su Rai2 The Rookie intrattiene 723.000 spettatori (4.5%), mentre su Italia1 Le Iene presentano: Inside incolla davanti al video 1.201.000 spettatori con il 10.8%. Su Rai3, dopo Presadiretta Open (609.000 – 3.3%) e la presentazione (598.000 – 3.2%), Presadiretta segna 978.000 spettatori pari al 5.9% (Presadiretta Più a 639.000 e il 4.8%).

Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza 565.000 spettatori (5.2%) e su La7 Il processo di Norimberga raggiunge 282.000 spettatori e il 2.7%. Su Tv8 la partita di Nations League – Portogallo-Norvegia ottiene 960.000 spettatori con il 5.5%, sul Nove invece Comedy Match raduna 391.000 spettatori con il 2.7%.

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Su Rai1, dopo la presentazione (3.888.000 – 21.7%), Francesco – Il Cantico arriva a 3.723.000 spettatori (20.2%). Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.962.000 – 21.9%), la puntata de La Ruota della Fortuna raccoglie 4.753.000 spettatori pari al 25.7%.

Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 912.000 spettatori (5.1%) e su Rete4 Realpolitik raggiunge 689.000 spettatori e il 3.9% nella prima parte e 581.000 spettatori e il 3.1% nella seconda parte. Su La7 In Onda interessa 1.046.000 spettatori (5.7%), mentre sul Nove Little Big Italy è scelto da 567.000 spettatori (3.1%).

Preserale, i dati del 4 ottobre

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ottiene 2.455.000 spettatori pari al 20.9%, mentre Reazione a Catena coinvolge 3.599.000 spettatori pari al 23.8%. Su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida intrattiene 1.639.000 spettatori (15.6%), mentre Caduta Libera conquista 2.165.000 spettatori (15.8%).

Su Rai2, dopo TG2 Dossier (303.000 – 3.1%), Blue Bloods totalizza 533.000 spettatori con il 4% nel primo episodio e 740.000 spettatori con il 4.5% nel secondo episodio. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 452.000 spettatori (3.7%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine è seguito da 422.000 spettatori (2.7%).

Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.336.000 spettatori (15.3%), a seguire Blob segna 852.000 spettatori (5%). Su Rete4 La Promessa interessa 880.000 spettatori (5.3%). Su Tv8 4 Ristoranti raggiunge 514.000 spettatori e il 3.3%, e sul Nove Little Big Italy è la scelta di 320.000 spettatori pari al 2.6%.