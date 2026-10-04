Ludovico vuole chiamare la figlia “Ruota”. Samira Lui propone un’alternativa

La moglie Antonietta è incinta e il parto è vicino. Alla domanda di Gerry, Ludovico risponde “Ruota”. Samira propone “Fortuna”

IPA Samira Lui

A La Ruota della Fortuna basta una domanda di Gerry Scotti per immaginare già una bambina con un nome decisamente impegnativo. È successo nella puntata di domenica 4 ottobre, quando tra i concorrenti è arrivato Ludovico, analista bancario che vive a Legnano ma viene da Amorosi, in provincia di Benevento. Ad accompagnarlo in studio c’era la moglie Antonietta, incinta e ormai a poche settimane dal parto.

Gerry se n’era accorto già durante le presentazioni. “Siamo una quasi due”, aveva scherzato guardando la coppia. Qualche manche più tardi la gravidanza è tornata al centro della conversazione, con una domanda che ha dato il via a una delle scene più divertenti della serata.

Ludovico vuole chiamare la figlia “Ruota”

Mentre Ludovico era impegnato a giocare e vincere (ci è andato molto vicino), Gerry Scotti gli ha chiesto quanto mancasse alla nascita della bambina. “Poche settimane”, ha risposto il concorrente. A quel punto il conduttore ha rilanciato: “Se nasce qui come la chiamiamo?”.

Ludovico non ha avuto bisogno di pensarci troppo: “Ruota”. Una risposta che ha fatto ridere lo studio e che ha spinto Gerry a rivolgersi direttamente ad Antonietta: “Signora, cerchi di tenerla magari più…”. La frase è rimasta sospesa, ma il senso era abbastanza chiaro.

A trovare una soluzione più adatta ci ha pensato Samira Lui: “Fortuna”. E, in effetti, tra le due alternative sembrava decisamente quella con più possibilità. “È vero, si usa il nome Fortuna da donna”, ha ammesso Gerry Scotti.

La futura nascita è tornata poco dopo anche durante il gioco, quando Gerry ha collegato l’arrivo della bambina alla macchina in palio, raccontando per esperienza da nonno quanto velocemente passeggini, carrozzine e tutto il necessario per un neonato riescano a riempire una macchina.

Ludovico, intanto, non si è limitato alle battute. Ha giocato a lungo, conquistato il jolly e risolto anche il tabellone “L’importanza di aver vicino chi non ci fa sentire soli”, arrivando per buona parte della puntata davanti agli altri concorrenti.

Angelo resta indietro e si riprende tutto all’ultimo round

A vincere la serata, però, è stato ancora Angelo, campione in carica che era rimasto indietro. Una situazione che Gerry Scotti conosceva già bene: anche nella sua precedente partecipazione Angelo aveva rischiato fino alla fine, salvo poi riuscire a ribaltare la gara.

La storia si è ripetuta nell’ultimo round. Sul tabellone dedicato alle “tradizioni cavalleresche”, Angelo ha trovato “raccogliere il guanto di sfida” e si è riconfermato campione con 9.500 euro. Scotti ha subito fatto notare la rimonta, ricordando come il concorrente fosse rimasto in difficoltà per buona parte della serata prima di trovare la soluzione decisiva.

Alla Ruota delle Meraviglie, Angelo ha poi indovinato due tabelloni su tre: “si apparecchia per i pasti” e “tavola periodica”. È rimasto fuori quello legato alle tavole da surf e snowboard, ma nelle buste trovate c’erano comunque 15mila euro.

Il suo bottino complessivo è così salito a 48.800 euro, con un’altra serata da campione e, questa volta, una possibile “Ruota” in arrivo tra qualche settimana a casa di Ludovico.