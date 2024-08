Ascolti tv del 3 agosto: Gerry Scotti sfida le Olimpiadi di Parigi

Fonte: Ansa Gerry Scotti

In questa calda estate italiana le Olimpiadi di Parigi la fanno da padrona: non c’è storia per gli ascolti tv, dominati dai giochi olimpici. Sulle altre reti le alternative sono poche, tra repliche di programmi di successo della scorsa stagione e qualche film: mentre su Rai 2 andavano in onda le gare avvincenti degli sportivi di tutto il mondo che tenevano incollati gli spettatori allo schermo, su Rai 1 era in programma la commedia romantica C’era una volta… a Montecarlo.

Su Rai 3 in onda il capolavoro di Sergio Leone Per un pugno di dollari, con Clint Eastwood, mentre su Rete 4 il film di Leonardo Pieraccioni Finalmente la felicità. A sfidare le Olimpiadi su Canale 5 le repliche de Lo Show dei Record con la conduzione di Gerry Scotti, e su Italia 1 è andata avanti la saga del professore-archeologo interpretato da Harrison Ford con il quarto capitolo, Indiana Jones e il regno del Teschio di Cristallo.

Prima serata, ascolti tv del 3 agosto: le Olimpiadi di Parigi trionfano

Nella serata di ieri, sabato 3 agosto 2024, su Rai 1 C’era una volta… a Montecarlo ha conquistato 1.333.000 spettatori pari al 10.3% di share. Su Canale 5 Lo Show dei Record in replica ha raccolto davanti al video 1.097.000 spettatori con uno share dell’11.2%. Su Rai 2, per le Olimpiadi di Parigi 2024, il Nuoto è la scelta di 3.440.000 spettatori pari al 24.1% dalle 21:25 alle 21:40 e 2.859.000 spettatori pari al 21.2% dalle 21:56 alle 22:28 (netto: 3.041.000 – 22.1%), mentre l’Atletica appassiona 3.302.000 spettatori pari al 23.3% dalle 21:40 alle 21:56.

Su Italia 1 Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo ha radunato 676.000 spettatori (5.7%). Su Rai 3 Per un pugno di dollari ha raggiunto 613.000 spettatori e il 4.6%. Su Rete 4 Finalmente la felicità ha totalizzato uno share di 581.000 spettatori (4.6%). Su La7 Eden – Un Pianeta da Salvare ha registrato 234.000 spettatori con il 2.1%, mentre su Tv8 l’amichevole Juventus-Brest ha raccolto davanti allo schermo 392.000 spettatori (2.9%).

Access Prime Time, dati del 3 agosto

Su Rai 1 Techetechetè Extra ha radunato 1.791.000 spettatori pari al 12.5%, mentre su Canale 5 Paperissima Sprint è arrivato a 1.681.000 spettatori con l’11.7%. Su Italia 1 N.C.I.S. New Orleans ha tenuto davanti al video 574.000 spettatori (4%) e su Rai 3 Le Ragazze è stato la scelta di 416.000 spettatori con il 2.9%.

Su Rete 4 Stasera Italia ha radunato 541.000 spettatori (3.8%) nella prima parte e 703.000 spettatori (4.9%) nella seconda parte. Su La7 In Onda ha intrattenuto 729.000 spettatori pari al 5.1%, sul Nove invece Tel chi el Telùn ha ottenuto un a.m. di 145.000 spettatori (1%).

Ascolti tv Preserale, dati del 3 agosto

Su Rai 1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto di 1.395.000 spettatori pari al 13.5%, mentre Reazione a Catena ha registrato 2.096.000 spettatori pari al 17.7%. Su Canale 5, in replica, The Wall – I Protagonisti ha intrattenuto 983.000 spettatori (9.8%), mentre The Wall ha convinto 1.368.000 spettatori (12%).

Su Rai 2 le Olimpiadi di Parigi 2024, dalle 18:27 alle 21:02, hanno siglato 1.676.000 spettatori con il 17%. Nel dettaglio il Judo 1.276.000 (12.5%) e l’Atletica 2.651.000 (20.4%). Su Italia 1 Studio Aperto Mag ha ottenuto 392.000 spettatori (3.7%) e FBI: Most Wanted ha raggiunto 355.000 spettatori (2.7%).

Su Rai 3 l’appuntamento con i TGR ha informato 1.438.000 spettatori pari all’11.6%, mentre Blob ha segnato 304.000 spettatori pari al 2.2%. Su Rete 4 Terra Amara ha intrattenuto 438.000 spettatori (3.3%). Su Tv8 4 Ristoranti ha registrato 222.000 spettatori con l’1.7% e sul Nove Little Big Italy ha totalizzato 246.000 spettatori (2.2%).