Ascolti tv del 29 agosto, calma piatta. Ma c’è Gerry Scotti

Solo film e fiction (in replica) in prima serata venerdì 29 agosto. Ma su Canale 5 prima brilla la stella di Gerry Scotti: tutti i dati di ascolto tv

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Royal e Lifestyle Specialist

ANSA Gerry Scotti al timone de "La Ruota della Fortuna"

Agosto è agli sgoccioli, lo si capisce anche dal palinsesto televisivo che langue. Calma piatta sul piccolo schermo in prima serata, venerdì 29 agosto. Per fortuna c’è Gerry Scotti che con la sua Ruota della Fortuna riesce a fare numeri incredibili.

Così, in attesa della nuova programmazione di settembre e mentre si svolge il Festival di Venezia 2025, Rai 1 trasmette il film, Le mie ragazze di carta, con Maya Sansa, Andrea Pennacchi, Alvise Marescalchi, Neri Marcoré.

Su Canale 5, dopo Gerry Scotti, è stata trasmessa una puntata della soap Tradimento 2. Italia 1 ha puntato su Chicago Fire 13 e Rete 4 sul film The Bourne Legacy.

Anche Rai 3 si è data al cinema con La chimera con Josh O’Connor, Carol Duarte, Isabella Rossellini, Alba Rohrwacher, per la regia di Alice Rohrwacher. Mentre su Rai 2 è andato in onda un episodio di Squadra Speciale Cobra 11.

Dalle 10 tutti i dati di ascolto tv del 29 agosto