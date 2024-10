Ascolti tv del 25 ottobre, Tale e Quale Show si scontra con Storia di una famiglia perbene

Fonte: Ansa Carlo Conti

L’appuntamento con Tale e Quale Show su Rai 1 è una certezza del venerdì sera. E ancora una volta Carlo Conti si è scontrato con la fiction di Canale 5, Storia di una famiglia perbene 2.

Tale e Quale Show fa di tutto per conquistarsi il podio degli ascolti tv. In prima serata su Rai 1 sono andati in onda gli omaggi a Franco Battiato, impersonato da Simone Annicchiarico, e a Renato Carosone, interpretato da Roberto Ciufoli. Mentre Malgioglio e gli altri giudici si trovano a dare i voti a concorrenti agguerriti.

Canale 5 ha mandato in onda il terzo episodio della serie Storia di una famiglia perbene 2 con Giuseppe Zeno, Simona Cavallari e Federica Torchetti, ricco di colpi di scena tra agguati mortali, gelosie e paure.

A Farwest, su Rai 3, Salvo Sottile ha condotto un viaggio nel mondo delle armi bianche, mettendo in luce un’emergenza crescente tra ragazzi armati e arsenali nascosti. Mentre su La7 a Propaganda Live per il reportage della settimana Diego Bianchi è andato a Bologna e nei paesi circostanti la città, per raccontare l’alluvione che ha distrutto strade, case e altre infrastrutture, ricoprendo tutto di fango e lasciando cittadini e amministrazioni di nuovo in difficoltà. Ospiti in studio Paolo Rossi, Rappresentante di Lista, Andrea Pennacchi.

Prima serata, ascolti tv del 25 ottobre

Su Rai1 Tale e Quale Show ha interessato 3.392.000 spettatori pari al 22,1% di share. Su Canale5 Storia di una famiglia perbene 2 ha conquistato 2.153.000 spettatori con uno share del 13,3%. Su Rai2 N.C.I.S. – Unità Anticrime intrattiene 714.000 spettatori pari al 3,7% e N.C.I.S. Hawai’i 471.000 spettatori pari al 3%. Su Italia1 Uncharted incolla davanti al video 1.039.000 spettatori (6,4%). Su Rai3 FarWest segna 498.000 spettatori e il 3,1%. Su Rete4 Quarto Grado totalizza un ascolto medio di 1.244.000 spettatori (8,9%). Su La7 Propaganda Live raggiunge 921.000 spettatori e il 6,9%. Su Tv8 Pechino Express – La Rotta del Dragone ottiene 354.000 spettatori con il 2,2%. Sul Nove Fratelli di Crozza raduna 1.108.000 spettatori (6,2%).

Access Prime Time, dati del 25 ottobre

Su Rai1 Cinque Minuti interessa 4.325.000 spettatori (23,1%), mentre Affari Tuoi raduna 5.240.000 spettatori (26,6%). Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie 2.626.000 spettatori pari al 13,4%. Su Rai2 TG2 Post totalizza 492.000 spettatori con il 2,5%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.055.000 spettatori (5,7%) nel primo episodio e 1.418.000 spettatori (7,2%) nel secondo episodio. Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.095.000 spettatori (5,8%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.416.000 spettatori (7,1%). Su Rete4 4 di Sera ha raggiunto 911.000 spettatori e il 4,8% nella prima parte e 892.000 spettatori e il 4,5% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.693.000 spettatori (8,6%). Su Tv8 100% Italia gioca con 410.000 spettatori (2,1%). Sul Nove Chissà chi è raccoglie 438.000 spettatori con il 2,3% nella prima parte e 638.000 spettatori con il 3,2% nella seconda parte.

Ascolti tv Preserale, dati del 25 ottobre

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.323.000 spettatori pari al 18,2%, mentre Reazione a Catena ha coinvolto 3.301.000 spettatori pari al 20,9%. Su Canale5 Gira La Ruota della Fortuna ha intrattenuto 2.188.000 spettatori (18,2%), mentre La Ruota della Fortuna ha convinto 3.362.000 spettatori (22,2%). Su Rai2, dopo TGSport Sera (396.000 – 3,5%), Medici in Corsia totalizza 276.000 spettatori con il 2% nel primo episodio e 345.000 spettatori con il 2% nel secondo episodio.

Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 454.000 spettatori (3,5%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine raccoglie 470.000 spettatori (3%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.684.000 spettatori (16,1%). A seguire Blob segna 1.080.000 spettatori (6,1%) e Viaggio in Italia sigla 953.000 spettatori (5,2%). Su Rete4 La Promessa interessa 802.000 spettatori (4,6%). Su La7 Famiglie d’Italia raduna 309.000 spettatori pari al 2,2%. Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato 423.000 spettatori (2,7%). Sul Nove, dopo Cash or Trash – Chi Offre di Più? (241.000 – 2%), Don’t Forget the Lyrics! Stai sul Pezzo è scelto da 444.000 spettatori con il 2,6%.