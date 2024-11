Ascolti tv del 25 novembre, L’amica geniale 4 vola al 20.1% e La Talpa resta al 12,8%

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Fonte: IPA "L'amica geniale 4", Alba Rohrwacher e Irene Maiorino

La serata televisiva del lunedì ha visto il duello a colpi di share tra la fiction di Rai 1, L’amica geniale 4, e Diletta Leotta che su Canale 5 ha condotto La Talpa.

Nella terza puntata dell’Amica geniale 4 (leggi la nostra intervista a Valentina Acca) su Rai 1, la Basic Sight è il centro del rione: per Peppe e Gianni potrebbe esser l’occasione per lasciare lo spaccio. Lila porta Immacolata a visitare Elena e la figlia neonata, ma lei ha un collasso e viene ricoverata in clinica da Marcello ed Elisa.

Su Canale 5 nella nuova formula de La Talpa, condotto da Diletta Leotta, si sono sfidati Lucilla Agosti, Alessandro Egger, Orian Ichaki, Marina La Rosa, Andreas Muller e Veronica Peparini (in coppia), Andrea Preti, Gilles Rocca.

Su Rai 3 a Lo Stato delle Cose Massimo Giletti ha proseguito l’inchiesta sulle curve di Inter e Milan con documenti esclusivi e importanti novità: dopo il pentimento di uno dei capi ultrà dell’Inter Andrea Beretta, è stato trovato l’arsenale della curva Nord con kalashnikov, pistole e bombe a mano. E una nuova misura di custodia cautelare è stata emessa per il capo ultrà rossonero Luca Lucci.

Mentre a Quarta Repubblica su Rete 4 Nicola Porro ha affrontato il tema del patriarcato che riaccende le polemiche tra maggioranza e opposizioni. A seguire, un focus sul rischio escalation nucleare tra Russia e Ucraina. Infine, un’inchiesta sui presunti legami tra la sinistra e il business dell’immigrazione.

Su La7 Corrado Augias ha dedicato la puntata de La Torre di Babele al Giubileo.

Prima serata, ascolti tv del 25 novembre, L’amica geniale 4 vola

Su Rai 1 L’amica geniale 4 incolla al piccolo schermo 3.403.000 spettatori pari al 20.1% di share (primo episodio: 3.619.000 – 18.84%, secondo: 3.190.000 – 21.68%). Su Canale5 il finale La Talpa ha raccolto 1.603.000 spettatori con uno share del 12.76%. Su Rai2 Raiduo intrattiene 1.375.000 spettatori pari al 7.69% (Presentazione di 7 minuti: 1.115.000 – 5.33%, Behind the Scenes: 652.000 – 5.09%).

Su Italia1 La furia dei titani piace a 806.000 spettatori (4.56%). Su Rai3 dopo una presentazione di 22 minuti (531.000 – 2.5%), Lo Stato delle Cose segna 721.000 spettatori e il 4.5%. Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 776.000 spettatori (5.48%). Su La7 La Torre di Babele interessa 900.000 spettatori e il 4.66%. Su Tv8 GialappaShow diverte 876.000 spettatori con il 5% (replica in seconda serata: 241.000 – 4.4%). Sul Nove Little Big Italy raduna 446.000 spettatori (%).

Access Prime Time, dati del 25 novembre

Su Rai1 Cinque Minuti conquista 4.829.000 spettatori (22.98%), mentre Affari Tuoi raduna 5.856.000 spettatori (27.14%). Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie 3.170.000 spettatori pari al 14.67%. Su Rai2 TG2 Post totalizza 560.000 spettatori con il 2.57%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.276.000 spettatori con il 6.13% e 1.693.000 spettatori con il 7.83%.

Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.211.000 spettatori (5.74%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.485.000 spettatori (6.83%). Su Rete4 4 di Sera ha raggiunto 995.000 spettatori e il 4.71% nella prima parte e 904.000 spettatori e il 4.14% nella seconda parte. Su La7 Otto e mezzo raccoglie 1.836.000 spettatori e l’8.46%. Su Tv8 100% Italia gioca con 415.000 spettatori (1.9%). Sul Nove Chissà Chi è raccoglie 450.000 spettatori con il 2.1%, nella prima parte, e 576.000 spettatori con il 2.7%, nella seconda parte di durata maggiore.

Ascolti tv Preserale, dati del 25 novembre

Su Rai1 L’eredità, la sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.070.000 spettatori pari al 21.34%, mentre L’Eredità ha coinvolto 4.515.000 spettatori pari al 25.26%. Su Canale5 Gira La Ruota della Fortuna ha intrattenuto 2.539.000 spettatori (18.47%), mentre La Ruota della Fortuna ha convinto 3.893.000 spettatori (22.81%). Su Rai2, dopo TGSport Sera (423.000 – 3.2%), Medici in Corsia totalizza 265.000 spettatori con l’1.68%, nel primo episodio, e 420.000 spettatori con il 2.12%, nel secondo episodio.

Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 458.000 spettatori (3.19%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine ottiene 471.000 spettatori (2.68%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.565.000 spettatori (13.61%). A seguire Blob segna 1.058.000 spettatori (5.22%) e Nuovi Eroi sigla 992.000 spettatori (4.74%). Su Rete4 La Promessa appassiona 948.000 spettatori (4.75%). Su La7 Famiglie d’Italia raduna 297.000 spettatori pari all’1.85%. Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato 467.000 spettatori (2.6%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 254.000 spettatori con l’1.8%, mentre Don’t Forget the Lyrics raccoglie 401.000 spettatori con il 2%.