Ascolti TV del 25 gennaio, Gerry Scotti ancora protagonista. Ma Fabio Fazio tallona

Content editor di tv, musica e spettacolo. Appassionata di televisione da sempre, designer di gioielli a tempo perso: ama i particolari, le storie e tutto quello che brilla.

IPA Gerry Scotti

Si chiude un’altra domenica all’insegna delle grandi sfide televisive con il ritorno in pianta stabile di Fabio Fazio. Dopo il grande successo di Ornella Senza Fine, che ha fatto registrare numeri da record, il conduttore ligure ha riproposto il format tradizionale, arricchito da ospiti di calibro internazionale. Dall’altra parte della barricata, gli ingredienti sono rimasti gli stessi. Da un lato, Prima di noi su Rai1 e dall’altro Chi vuol essere milionario su Canale5, forte di un successo ormai consolidato.

Ancora in prima serata, abbiamo assistito a una nuova puntata de Le Iene, mentre – su Rete4 – ampio spazio è stato concesso all’approfondimento e all’informazione con Mario Giordano e il suo Fuori dal Coro. Rai3 ha risposto con una puntata complicatissima di Report, ancora guidato da Sigfrido Ranucci, quando su Rai2 andava in onda Il sesso degli angeli. L’access prime time invece non cambia. Gerry Scotti conduce La Ruota della Fortuna con Samira Lui mentre Stefano De Martino continua a recuperare terreno con Affari Tuoi. Ma chi ha vinto la sfida degli ascolti tv del 25 gennaio? Tutti i dati.

I dati d’ascolto del 25 gennaio sono disponibili dalle ore 10.