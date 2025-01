Fonte: Ansa Maria De Filippi

Una sfida senza rivali, quella della serata del 25 gennaio, in cui Maria De Filippi e il suo C’è posta per te hanno sfidato Ora o mai più di Marco Liorni. Il people show di Canale5 è tornato in onda subito dopo le feste natalizie, confermandosi leader negli ascolti tv come accade ogni anno. Dall’altra parte, Rai1 sta facendo il possibile per proporre qualcosa che possa concorrere con una vera e propria corazzata, senza però riuscire a esprimere in pieno le proprie possibilità. Il programma era attesissimo e, dopo le due edizioni di grande successo condotte da Amadeus, le aspettative erano davvero molto alte.

Ricchissima la programmazione sulle altre Reti, con Rai2 che propone i nuovi episodi di S.W.A.T., mentre su Rai3 abbiamo visto Anna Frank e il diario segreto, uno dei tanti contenuti previsti nel palinsesto televisivo modificato in occasione della Giornata della Memoria del 27 gennaio. Su Italia1, invece, abbiamo visto il film per tutta la famiglia Kung Fu Panda 3. Su Rete4, è stato trasmesso il film capolavoro diretto da Steven Spielberg, Schindler’s List. Su Tv8, poi, sono state trasmesse le repliche di 4 Ristoranti con Alessandro Borghese. Sul Nove, invece, dopo I Migliori Fratelli di Crozza, è andata in onda una nuova puntata di Accordi e disaccordi. Ma come sono andati gli ascolti del 25 gennaio? Vediamo insieme tutti i dati del sabato sera.

Prima serata, ascolti tv del 25 gennaio

La terza puntata di Ora o mai più su Rai1 si è fermata a 2.290.000 spettatori, con il 16.8% di share. Imbattibile Maria De Filippi con C’è Posta per Te: 4.461.000 spettatori, share del 29.7%. Continuiamo con Rai2 e S.W.A.T., che è stato scelto da 845.000 spettatori pari al 4.7%. Rai3 con Anna Frank e il diario segreto totalizza 385.000 spettatori e il 2.2%. Schindler’s List su Rai4 è stato seguito da 839.000 spettatori (5.5%). Kung Fu Panda 3 su Italia1 si ferma a 742.000 spettatori e il 4.2% di share. In Altre Parole su La7 1.048.000 spettatori con il 5.9%. 4 Ristoranti su Tv8 conquista 309.000 spettatori e il 1.8% di share. Accordi & Disaccordi sul Nove convince 480.000 spettatori con il 2.9%.

Access Prime Time, dati del 25 gennaio

Continua la grande ascesa di Affari Tuoi su Rai1, ormai stabile con picchi incredibili: 5.717.000 spettatori con il 30.6% di share. Striscia la Notizia su Canale5 si ferma a 2.774.000 spettatori con il 14.8%. Il TG2 Post su Rai2 totalizza 354.000 spettatori (1.9%). Rai3 con La Confessione è la scelta di 923.000 spettatori con il 5.1%. 4 di Sera Weekend su Rete4 conquista 929.000 spettatori (5.1%) nella prima parte, mentre nella seconda parte 751.000 spettatori (4%). N.C.I.S. – Unità Anticrimine su Italia1 è visto da 1.181.000 spettatori, 6.4% di share. 4 Ristoranti su Tv8 è la scelta di 542.000 spettatori, il 2.9% di share. I Migliori Fratelli di Crozza sul Nove si ferma a 298.000 spettatori (1.6%).

Ascolti tv Preserale, dati del 25 gennaio

L’Eredità – La Sfida dei 7 su Rai1 conquista 2.874.000 con il 21.1%; invece, L’Eredità sale a 4.018.000 spettatori con il 25.2%. Su Canale5 Avanti il Primo intrattiene 2.340.000 spettatori con il 17.9%; Avanti un Altro sale a 2.931.000 spettatori e il 19.2% di share. TGSport Sera su Rai2 conquista 227.000 spettatori e l’1.9% di share, Dribbling 286.000 e il 2.3%, mentre Le Leggi del Cuore 233.000 spettatori con l’1.4%. Rai3 con i TGR tiene aggiornati 1.981.000 spettatori con il 12.1%; Blob, invece, conquista 877.000 spettatori e il 5% di share. La Promessa su Rete4 totalizza 850.000 spettatori e il 4.9% di share. Studio Aperto Mag su Italia1 segna 437.000 spettatori (3%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine 614.000 spettatori (3.6%). Famiglie d’Italia su La7 conquista 282.000 spettatori (1.9%), 4 Hotel su Tv8 291.000 spettatori con l’1.8% e infine Little Big Italy sul Nove con 312.000 spettatori e il 2%.