Ascolti tv del 20 gennaio, nessuno brilla. De Martino e Scotti fanno scintille

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

IPA Stefano De Martino

La prima serata televisiva di martedì 20 gennaio non sembra aver avuto punte di diamante. Su Rai 1 è andata in onda una nuova puntata della fiction, Prima di noi. E Canale 5 ha risposto con un nuovo episodio della serie, Io sono Farah.

Italia 1 ha sfoderato un cult movie degli anni Ottanta con Eddie Murphy, Il principe cerca moglie. Su Rete 4 è andata in onda È sempre Cartabianca dove si è parlato della strage di Capodanno a Crans-Montana e della tensione tra Usa ed Europa per la Groenlandia.

Su Rai 2 è tornata Elettra Lamborghini con Boss in Incognito, mentre su Rai 3 è andato in onda RealPolitik. La7 ha trasmesso DiMartedì.

Nell’access prime time continua la battaglia infinita tra Stefano De Martino con Affari Tuoi su Rai 1 e Gerry Scotti con La Ruota della Fortuna su Canale 5.

Prima serata, ascolti tv del 20 gennaio: Prima di noi e Io sono Farah, testa a testa

Su Rai 1 Prima di noi incolla al piccolo schermo 2.131.000 spettatori pari al 12.5% di share. Su Canale5 Io Sono Farah conquista 1.921.000 spettatori con uno share del 13.3%. Su Rai2 Boss in Incognito intrattiene 1.004.000 spettatori pari al 6.3%. Su Italia1 Il principe cerca moglie piace a 1.108.000 spettatori con il 6.2%.

Su Rai3 FarWest segna 767.000 spettatori (5%). Su Rete4 È Sempre Cartabianca totalizza 567.000 spettatori (4.3%). Su La7 DiMartedì raggiunge 1.509.000 spettatori e il 9%. Su Tv8 Un Natale regale ottiene 335.000 spettatori (1.8%). Sul Nove Cash or Trash – La Notte dei Tesori raduna 577.000 spettatori con il 3.3%.

Access Prime Time, dati del 20 gennaio: De Martino risale ma resta secondo

Su Rai1 Cinque Minuti interessa 4.559.000 spettatori (21.8%) e Affari Tuoi arriva a 5.195.000 spettatori (23.6%) dalle 20:48 alle 21:42. Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (4.199.000 – 19.8%), La Ruota della Fortuna raccoglie 5.334.000 spettatori pari al 24.4% dalle 20:50 alle 21:57.

Su Rai2 TG2 Post è la scelta di 467.000 spettatori con il 2.1%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.069.000 spettatori (4.9%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.107.000 spettatori (5.3%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.558.000 spettatori (7%). Su Rete4 4 di Sera raggiunge 1.015.000 spettatori e il 4.8% nella prima parte e 868.000 spettatori e il 3.9% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.779.000 spettatori (8.1%). Su Tv8 Celebrity Chef arriva a 610.000 spettatori e il 2.8%. Sul Nove The Cage – Prendi e Scappa raccoglie 474.000 spettatori con il 2.2%.

Ascolti tv Preserale, dati del 20 gennaio

Su Rai1 L’eredità – La sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.794.000 spettatori pari al 25.7%, mentre L’Eredità coinvolge 4.998.000 spettatori pari al 27.9%. Su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida intrattiene 1.908.000 spettatori (14.2%), mentre Caduta Libera convince 2.625.000 spettatori (15.8%).

Su Rai2, dopo TGSport Sera (406.000 – 3.1%) e Il Viaggio della Torcia (290.000 – 2.1%), 9-1-1: Lone Star conquista 331.000 spettatori con il 2% e 9-1-1 561.000 spettatori con il 2.8%. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 562.000 spettatori (3.6%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine segna 711.000 spettatori (3.7%).

Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.524.000 spettatori (13.8%). A seguire Blob segna 1.025.000 spettatori (5.1%), mentre Via dei Matti n° 0 sigla 813.000 spettatori (3.9%). Su Rete4 10 Minuti interessa 951.000 spettatori (5.4%), mentre La Promessa appassiona 1.079.000 spettatori (5.4%). Su La7 Ignoto X raduna 282.000 spettatori pari all’1.8%. Su Tv8 4 Ristoranti conquista 507.000 spettatori (2.8%). Sul Nove, dopo Little Big Italy (336.000 – 2.5%), Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 812.000 spettatori con il 4.1%.