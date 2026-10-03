Ascolti tv del 2 ottobre, l’Italia di Mancini non lascia spazio a Ilary Blasi

Ilary Blasi col GF Vip su Canale 5 si scontra ancora con l'Italia di Mancini su Rai 1. Gerry Scotti riprende il podio: tutti gli ascolti

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Federica Cislaghi

Royal e Lifestyle Specialist

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

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Ascolti tv del 2 ottobre, l’Italia di Mancini non lascia spazio a Ilary Blasi
Ufficio Stampa Mediaset
Ilary Blasi
Quali sono stati gli ascolti di venerdì? Chi è Ilary Blasi? Cosa ha fatto Mancini nella partita?

Venerdì 2 ottobre è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata del Grande Fratello Vip, condotto da Ilary Blasi, e per la terza volta su Rai 1 viene trasmessa la partita della Nazionale di calcio per la UEFA Nations League.

La partita dell’Italia di Mancini è di quelle importanti, perché ha sfidato la Francia. Dunque, tutto il Paese è stato incollato su Rai 1 e Ilary Blasi si è dovuta accontentare.

Il resto della programmazione ha visto su Rai 2 una puntata de L’ispettore Coliandro e su Rai 3 il film Exodus. Su Rete 4 è tornato l’appuntamento con Quarto Grado, mentre su Italia 1 è andato in onda Shooter. La7 ha proposto Propaganda Live.

Gerry Scotti, nell’access prime time, ha condotto La Ruota della Fortuna su Canale 5, senza essere disturbato da Affari Tuoi, sospeso per la partita. E così può riprendersi la prima posizione dopo essere stato sconfitto per la prima volta da quest’autunno.

Dalle 10 tutti i dati di ascolto tv del 2 ottobre

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