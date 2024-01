Fonte: Ansa Sergio Castellitto

Con l’approssimarsi della fine delle feste natalizie, gli ascolti tv del 2 gennaio mostrano come l’andamento della curva dello share stia tornando alla normalità. Rai1 inizia bene con Non ti pago di Eduardo De Filippo, commedia in tre atti interpretata da Sergio Castellitto, mentre Canale5 risponde con la partita di Coppa Italia disputata da Milan e Cagliari.

Italia1 ha invece proposto il film con Matt Damon Will Hunting – Genio Ribelle, mentre su Rete4 è andato in onda il consueto appuntamento con Bianca Berlinguer e il suo È sempre Cartabianca. Su Rai2 è andato in onda The Floor – Ne rimarrà solo uno, invece Rai3 ha scelto L’afide e la formica.

Delusione per Io non ti pago, trionfa la Coppa Italia

Nella serata del 2 gennaio, la prima tv di Non Ti Pago conquista 2.319.000 spettatori pari al 13.5%, rimanendo piuttosto indietro rispetto alle aspettative. Su Canale5 la partita valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia: Milan-Cagliari ha interessato 3.234.000 spettatori pari al 16.5% (primo tempo a 3.668.000 e il 17.5%, secondo tempo a 2.819.000 e il 15.4%). Su Rai2 – dalle 21,55 alle 23,55 – la prima puntata di The Floor – Ne rimarrà solo uno conquista 1.126.000 spettatori pari al 7.1% di share (Anteprima, dalle 21,32 alle 21,55, a 1.031.000 e il 5%).

Su Italia1 Will Hunting – Genio Ribelle fa registrare 1.294.000 spettatori pari al 7.9%. Su Rai3 L’afide e la formica in prima tv si prende 891.000 spettatori pari a uno share del 4.8%. Su Rete4 È Sempre Cartabianca registra un ascolto medio di 1.032.000 spettatori con il 7.3% di share. Su La7 il film Cose Nostre – Malavita segna 660.000 spettatori con uno share del 3.6%.

Su Tv8 Due pattini e una corona in prima tv totalizza 700.000 spettatori con il 3.8%. Sul Nove La maschera di Zorro interessa a 462.000 spettatori con il 2.9%. Sul 20 King Kong si prende 281.000 spettatori con l’1.9%. Su Rai4 Assassinio sull’Orient Express coinvolge 371.000 spettatori (2%). Su Iris Il grande sentiero registra 340.000 spettatori (2%). Su RaiMovie Jumanji – The Next Level è visto da 360.000 spettatori (1.9%). Su La5 Una tata magica conquista 413.000 individui (2.1% di share).

Affari tuoi di Amadeus domina in access prime time

Affari Tuoi, su Rai1, interessa a 5.301.000 spettatori pari al 25.3%. Su Canale5 Striscina la Notizina registra una media di 3.422.000 spettatori con uno share del 16.9%. Su Rai2 TG2 Post interessa a 683.000 spettatori con il 3.2%. Su Italia1 NCIS – Unità Anticrimine totalizza 1.489.000 spettatori con il 7.2%.

Su Rai3 Il Cavallo e la Torre si prende 1.379.000 spettatori (6.8%) e Un Posto al Sole totalizza 1.657.000 spettatori (7.8%). Su Rete4 Stasera Italia conquista 706.000 individui all’ascolto (3.5%) nella prima parte e 595.000 individui all’ascolto (2.8%) nella seconda parte. Su La7 In Onda si prende 1.433.000 spettatori (6.9%). Su Tv8 4 Hotel fa registrare 563.000 spettatori con il 2.7%. Sul Nove Cash or Trash – Xmas Special in replica totalizza 541.000 spettatori con il 2.6%. Su Real Time Casa a Prima Vista in replica fa registrare 455.000 spettatori (2.2%).

I risultati dell’access prime time

Su Rai1 torna L’Eredità – La Sfida dei 7 con Marco Liorni e totalizza un ascolto medio di 3.540.000 spettatori (23.4%) mentre L’Eredità ha raccolto 4.673.000 spettatori (26.5%). Su Canale5 la nuova stagione di Avanti il Primo! con Paolo Bonolis ha totalizzato 2.249.000 spettatori (15.7%) mentre Avanti un Altro! si prende 3.263.000 spettatori (19.2%).

Su Rai2, dopo TG Sport Sera (534.000 – 3.7%), Castle conquista 591.000 spettatori con il 3.6% e 700.000 spettatori con il 3.6%. Su Italia1 Studio Aperto Mag interessa 524.000 spettatori con il 3.3% e C.S.I. Miami si prende 772.000 spettatori con il 4.1%. Su Rai3 le news dei TGR conquista 2.784.000 spettatori con il 15.2%.

Blob totalizza 1.144.000 spettatori con il 5.9% mentre Via dei Matti n°0 si prende 1.066.000 spettatori con il 5.3%. Su Rete4 Tempesta d’Amore interessa a 547.000 individui all’ascolto (2.8%). Su La7 Miss Marple segna 204.000 spettatori (1.4%). Su Tv8 Celebrity Chef fa registrare 418.000 spettatori con il 2.3%. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? in replica ottiene 533.000 spettatori con il 3%. Su Real Time Casa a Prima Vista in replica totalizza 313.000 spettatori (1.7%).