Ascolti tv del 18 maggio, chi ha vinto tra la finale di Amici e lo Speciale Porta a Porta

Fonte: IPA Maria De Filippi

Una domenica di ultime volte, quella del 18 maggio, in cui abbiamo assistito alla finale di Amici di Maria De Filippi che ha incoronato Daniele Doria come vincitore assoluto. Sul Nove, poi, Fabio Fazio ha salutato il suo pubblico e ha dato appuntamento in autunno con il suo Che tempo che fa. Su Rai1 è invece andato in onda lo Speciale di Porta a Porta, in cui è stata raccontata la lunga giornata di Papa Leone XIV che ha tenuto la messa di insediamento a margine della cerimonia di intronizzazione che ha anche previsto la consegna dell’Anello del Pescatore, il sigillo che indosserà per tutto il suo Pontificato.

E ancora, su Rete4 abbiamo assistito a una nuova puntata di Zona Bianca in cui si è a lungo parlato della riapertura delle indagini per il delitto di Garlasco in cui ha perso la vita la giovane Chiara Poggi, mentre Italia1 ha mandato in onda il film La Mummia. Su Rai3 abbiamo visto una nuova puntata di Report, con la conduzione di Sigfrido Ranucci, mentre su Rai2 abbiamo assistito ai nuovi episodi di NCIS. Ma chi ha vinto la gara degli ascolti tv? Tutti i risultati.

Prima serata, ascolti tv del 18 maggio

Su Rai1 Speciale Porta a Porta ha interessato 1.300.000 spettatori pari al 7.7% di share. Su Canale5 la finale di Amici vinta da Daniele Doria ha conquistato 3.786.000 spettatori con uno share del 26.9% (Buonanotte a 936.000 e il 17.5%). Su Rai2 N.C.I.S. – Unità Anticrimine intrattiene 674.000 spettatori (3.6%) e N.C.I.S. Origins 682.000 spettatori (3.8%). Su Italia1 La mummia incolla davanti al video 787.000 spettatori con il 4.6%. Su Rai3, dopo la presentazione (1.140.000 – 6.2%), Report segna 1.097.000 spettatori pari al 6.1%. Su Rete4 Zona Bianca totalizza un ascolto medio di 587.000 spettatori (4.2%). Su La7 La Mala – Banditi a Milano raggiunge 203.000 spettatori e l’1.7%. Su Tv8 L’uomo sul treno ottiene 245.000 spettatori con l’1.5%. Sul Nove l’ultima puntata in stagione di Che Tempo Che Fa raduna 1.036.000 spettatori con il 5.9% nella presentazione, 1.694.000 spettatori con il 9.3% nella prima parte e 699.000 spettatori con il 6.6% nella seconda parte parte chiamata Il Tavolo (L’Importante è Finire a 245.000 e il 6.3%).

Access Prime Time, dati del 18 maggio

Su Rai1 Affari Tuoi arriva a 4.881.000 spettatori (26.9%). Su Canale5 Paperissima Sprint raccoglie 2.361.000 spettatori pari al 13%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.291.000 spettatori (7.2%). Su Rete4 4 di Sera Weekend raggiunge 751.000 spettatori e il 4.3% nella prima parte e 670.000 spettatori e il 3.7% nella seconda parte. Su La7 In Altre Parole… Domenica ha interessato 644.000 spettatori (3.6%). Su Tv8 4 Ristoranti arriva a 474.000 spettatori pari al 2.6%.

Ascolti tv Preserale, dati del 18 maggio

Su Rai1 L’Eredità – Il Meglio Di, dalle 19:38 alle 19:55, ha ottenuto un ascolto medio di 3.289.000 spettatori pari al 21.4%. Su Canale5 Caduta Libera – Le 10 Botole ha intrattenuto 1.678.000 spettatori (12.2%), mentre Caduta Libera ha convinto 2.303.000 spettatori (15.7%). Su Rai2, dopo TG2 Dossier (149.000 – 1.1%), Blue Bloods totalizza 510.000 spettatori con il 3.5% nel primo episodio e 764.000 spettatori con il 4.7% nel secondo episodio. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 435.000 spettatori (3.1%) e C.S.I. Miami raccoglie 613.000 spettatori (3.9%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.358.000 spettatori (15.3%). A seguire Blob segna 742.000 spettatori (4.5%). Su Rete4 La Promessa interessa 667.000 spettatori (4.1%). Su Tv8 la Formula 1 ha conquistato 252.000 spettatori (1.7%). Sul Nove, dopo Little Big Italy (160.000 – 1.2%), Che Tempo Che Farà ha interessato 459.000 spettatori con il 2.9%.