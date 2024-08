Ascolti tv 16 agosto: A casa tutti bene sfida la miniserie Fragili

Gli ascolti tv del 16 agosto 2024: in onda grandi film e commedie imperdibili. Chi ha vinto tra Rai e Mediaset

Fonte: Ansa Stefano Accorsi

Continua la sfida degli ascolti tv di questa calda estate 2024: Rai e Mediaset si sfidano a colpi di repliche, prima di ripartire con la programmazione della stagione invernale, tra grandi novità e graditi ritorni. Nel frattempo, durante la serata del 16 agosto, sono andati in onda film e serie tv che hanno tenuto compagnia agli spettatori.

Rai 1 ha riproposto la commedia corale di Gabriele Muccino A casa tutti bene, con Stefano Accorsi, Carolina Crescentini, Elena Cucci, Tea Falco, Pierfrancesco Favino, Claudia Gerini, mentre su Canale 5 andava in onda in prima tv la miniserie in due puntate Fragili.

Su Rai 2 era in programma il film giallo La donna in mare, mentre su Rai 3 l’appuntamento era con il film Restiamo amici con Michele Riondino. Rete 4 ha riproposto Attacco al potere e su Italia 1 i telespettatori potevano guardare il film d’avventura – sempre in replica – Viaggio al centro della terra.

Prima serata, ascolti tv del 16 agosto: Fragili batte il film di Muccino

Nella serata di ieri, venerdì 16 agosto 2024, su Rai 1 A casa tutti bene ha interessato 1.385.000 spettatori pari all’11.9% di share. Il film è stato battuto dalla miniserie Fragili, in onda su Canale 5, che ha conquistato 1.259.000 spettatori con uno share del 14%.

Su Rai 2 La donna in mare ha intrattenuto 686.000 spettatori pari al 6.4%. Su Italia 1 Viaggio al centro della Terra ha tenuto incollati davanti al video 952.000 spettatori (7.9%). Su Rai 3 Restiamo amici ha segnato 518.000 spettatori e il 4.2%, mentre su Rete 4 Attacco al potere ha totalizzato un a.m. di 641.000 spettatori (5.8%).

Su La7 Misure straordinarie ha raggiunto 273.000 spettatori e il 2.3% e su Tv8 I delitti del BarLume – E allora zumba! ha ottenuto 289.000 spettatori con il 2.5%. Sul Nove Potevo rimanere offeso! ha radunato 383.000 spettatori (3.4%).

Access Prime Time, dati del 16 agosto

Su Rai 1 Techetechetè, dalle 20:42 alle 21:25, ha intrattenuto a 2.579.000 spettatori (19.2%). Su Canale 5 Paperissima Sprint, dalle 20:44 alle 21:09, ha raccolto 1.887.000 spettatori pari al 14%. Su Italia 1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine ha radunato 1.082.000 spettatori (8.1%).

Su Rai 3 Caro Marziano è stato visto da 682.000 spettatori (5.1%) e Un Posto al Sole – Le Storie ha appassionato 600.000 spettatori (4.5%). Su Rete 4 4 di Sera ha raggiunto 662.000 spettatori e il 4.9% nella prima parte e 851.000 spettatori e il 6.3% nella seconda parte.

Su La7 Uozzap! Classic ha interessato 452.000 spettatori (3.4%). Su Tv8 4 Ristoranti è arrivato a 502.000 spettatori pari al 3.8% e sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? ha raccolto 503.000 spettatori (3.8%).

Ascolti tv Preserale, dati del 16 agosto

Su Rai 1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 1.901.000 spettatori pari al 20.2%, mentre Reazione a Catena ha coinvolto 2.773.000 spettatori pari al 24.2%.

Su Canale 5, in replica, The Wall – I Protagonisti ha intrattenuto 1.291.000 spettatori (14.4%), mentre The Wall ha convinto 1.839.000 spettatori (16.7%). Su Rai 2, dopo TGSport Sera (392.000 – 4.4%), N.C.I.S. Los Angeles ha totalizzato 310.000 spettatori con il 2.9% e S.W.A.T. conquista 394.000 spettatori con il 3.1%.

Su Italia 1 Studio Aperto Mag ha siglato 376.000 spettatori (3.8%) e FBI: Most Wanted ha raccolto 484.000 spettatori (3.9%). Su Rai 3 le news dei TGR tengono informati 1.926.000 spettatori (15.9%); a seguire Blob ha segnato 711.000 spettatori (5.4%). Su Rete 4 Terra Amara ha tenuti incollati allo schermo 476.000 spettatori (3.7%).

Su La7 Padre Brown ha radunato 203.000 spettatori pari al 2.3% nel primo episodio e 192.000 spettatori pari all’1.7% nel secondo episodio. Su Tv8 4 Hotel ha conquistato 294.000 spettatori (2.5%), mentre sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 353.000 spettatori con il 2.8%.