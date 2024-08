Ascolti tv 14 agosto: Paolo Bonolis se la gioca con I misteri della marea

Fonte: Ansa Paolo Bonolis

Chiuso il capitolo delle Olimpiadi di Parigi, la programmazione televisiva riprende il suo solito tran tran, prima della ripartenza delle trasmissioni della stagione invernale. Così, nella calda sera del 14 agosto, sono andati in onda repliche e film per intrattenere il pubblico.

Su Rai 1 l’appuntamento era con I misteri della marea, film drammatico su un’indagine che si intreccia con la vita privata della protagonista Sarah; su Rai 2 è andato in onda la fortunata serie Squadra Speciale Cobra 11, mentre su Rai 3 gli spettatori hanno guardato il programma di approfondimento di Monica Maggioni Newsroom.

Rete 4 ha proposto il programma di attualità Zona Bianca, condotto da Giuseppe Brindisi, mentre su Canale 5 andava in onda Ciao Darwin 9, il fortunatissimo game show di Paolo Bonolis. E ancora, su Italia 1 appuntamento con un’altra serie molto amata dal pubblico, Chicago Fire.

Ascolti tv del 14 agosto: Ciao Darwin vince (di poco) contro I misteri della marea

Nella serata di ieri, mercoledì 14 agosto 2024, su Rai 1 I misteri della marea ha interessato 1.479.000 spettatori pari al 12.8% di share. Su Canale 5 Ciao Darwin 9 – Giovanni 8.7 ha conquistato 1.409.000 spettatori con uno share del 14.6%.

Su Rai 2 Squadra Speciale Cobra 11 ha intrattenuto 604.000 spettatori pari al 5.2%, mentre su Italia 1 Chicago Fire ha tenuto incollati davanti al video 836.000 spettatori (7%). Su Rai 3 NewsRoom ha segnato 257.000 spettatori e il 2.2%. Su Rete 4 Zona Bianca ha totalizzato un a.m. di 601.000 spettatori (6.2%).

Su La7 Hitler vs Churchill – L’Aquila e il Leone ha raggiunto 524.000 spettatori e il 4.4%. Su Tv8 F*ga! Dipendenze croniche di massa ha ottenuto 131.000 spettatori con l’1.1%, mentre sul Nove Il Contadino Cerca Moglie ha radunato 193.000 spettatori (2%).

Access Prime Time, gli ascolti di mercoledì 14 agosto

Rai 1 come di consueto ha proposto Techetechetè, che è arrivato a 2.325.000 spettatori (17.5%). Su Canale 5 Paperissima Sprint ha raccolto invece 1.843.000 spettatori pari al 13.9%.

Su Italia 1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine ha radunato 967.000 spettatori (7.3%). Su Rai 3 Caro Marziano è stato visto da 670.000 spettatori (5.3%) e Un Posto al Sole ha appassionato 630.000 spettatori (4.7%). Su Rete 4 4 di Sera ha raggiunto 586.000 spettatori e il 4.5% nella prima parte e 664.000 spettatori e il 4.9% nella seconda parte.

Su La7 In Onda ha interessato 969.000 spettatori (7.3%), su Tv8 4 Ristoranti ha ottenuto 432.000 spettatori pari al 3.3%, e sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? ha raccolto 386.000 spettatori (2.9%).

Preserale, ascolti del 14 agosto 2024

Su Rai 1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 1.837.000 spettatori pari al 20.3%, mentre Reazione a Catena ha coinvolto 2.433.000 spettatori pari al 22.8%. Su Canale 5, in replica, The Wall – I Protagonisti ha intrattenuto 1.383.000 spettatori (16.3%), mentre The Wall ha convinto 1.809.000 spettatori (17.5%).

Rai 2, dopo TGSport Sera (332.000 – 4%), ha proposto N.C.I.S. Los Angeles che ha totalizzato 329.000 spettatori con il 3.3%, mentre S.W.A.T. ha conquistato 397.000 spettatori con il 3.4%. Su Italia 1 Studio Aperto Mag ha siglato 309.000 spettatori (3.2%) e FBI: Most Wanted ha raccolto 361.000 spettatori (3.1%).

Su Rai 3 le news dei TGR tengono informati 1.832.000 spettatori (16.6%); a seguire Blob ha segnato 623.000 spettatori (5.1%). Su Rete 4 Terra Amara ha tenuto incollati allo schermo 438.000 spettatori (3.7%). Su La7 Padre Brown ha radunato 88.000 spettatori pari allo 0.9%. Su Tv8 4 Hotel ha conquistato 202.000 spettatori (1.8%) e sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è stata la scelta di 338.000 spettatori con il 2.9%.