Ascolti tv del 12 giugno, Michelle Hunziker chiude in bellezza. L’Atletica vola

La battaglia degli ascolti tv non conosce pietà con Michelle Hunziker che ha condotto l’ultima puntata di Io Canto Family su Canale 5, Federica Sciarelli che a Chi l’ha visto? ha tenuto alta la tensione su Rai 3 e la seconda parte della storia di Alfredino su Rai 1.

Dopo il grande successo della semifinale che ha battuto anche Bruno Vespa e il suo Porta a Porta, Michelle Hunziker ha voluto concludere in bellezza l’esperienza di Io Canto Family su Canale 5, proclamando la coppia vincitrice che si è aggiudicata il montepremi di 50.000 euro e la targa speciale di R101, radio ufficiale del Talent.

Su Rai 1 invece è andata in onda la seconda parte di Alfredino, una storia italiana. L’atletica su Rai 2 tiene sempre banco e l’interesse dei telespettatori è in crescita. Su Rai 3 Chi l’ha visto? si è occupato nuovamente della morte di Liliana Resinovich, ma anche del caso di Mara Favro, la mamma sparita dopo il turno di lavoro in pizzeria. In studio il fratello, che è convinto che qualcuno l’abbia fatta sparire e teme il peggio.

Su Rete 4 Mario Giordano a Fuori dal Coro è tornato a parlare dell’allarme sicurezza nelle città italiane, dove gli abitanti sono spesso costretti a convivere con episodi di violenza e criminalità. Si è occupato degli affari sporchi legati all’immigrazione, con focus su Napoli, capoluogo che sembra detenere il record di ingressi concessi sulla base di falsi contratti di lavoro. E non è mancato un ricordo di Silvio Berlusconi.

Prima serata, ascolti tv del 12 giugno, Michelle Hunziker chiude al 17,9%, flop Rai 1

Su Rai 1 Alfredino, una storia italiana convince solo 1.529.000 spettatori pari al 9.1% di share. Su Canale5 – dalle 21.32 alle 0.58 – l’ultima puntata di Io Canto Family ha incollato davanti al video 2.409.000 spettatori con uno share del 17.9%. Su Rai2 l’appuntamento con gli Europei di Atletica Leggera raduna 3.526.000 spettatori pari al 19.2% di share.

Su Italia1 Horizon Line – Brivido ad Alta Quota appassiona 610.000 spettatori con il 3.5%. Su Rai3, Chi l’ha Visto? segna 1.389.000 spettatori pari all’8.7%. Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 661.000 spettatori (4.9%). Su La7 In Viaggio con Barbero interessa a 1.142.000 spettatori e il 6.5%. Su Tv8 Pechino Express in replica arriva a 230.000 spettatori con l’1.4%. Sul Nove Accordi & Disaccordi – Speciale Elezioni Europee sigla 392.000 spettatori con il 2.3% (replica in seconda serata: 165.000 – 2.4%).

Access Prime Time, dati del 12 giugno

Su Rai1 Cinque Minuti raccoglie 2.977.000 spettatori (16.8%) e Techetechetè conquista 2.463.000 spettatori pari al 13% di share. Caro Presidente Un Anno Dopo è seguito da 2.628.000 spettatori (14.2%) su Canale 5, 718.000 spettatori (3.9%) su Italia1, 634.000 spettatori (3.4%) su Rete4.

Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è visto da 1.217.000 spettatori (6.8%) e Un Posto al Sole appassiona 1.618.000 spettatori (8.6%). Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.878.000 spettatori (10%). Su Tv8 Tris per Vincere ottiene 395.000 spettatori con il 2.1%. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più piace a 598.000 spettatori (3.2%).

Ascolti tv Preserale, dati del 12 giugno

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.126.000 spettatori pari al 20.4% mentre Reazione a Catena ha coinvolto 3.144.000 spettatori pari al 23.7%. Su Canale5 la replica di Caduta Libera – Inizia la Sfida ha intrattenuto 1.210.000 spettatori (12.6%) mentre Caduta Libera ha convinto 2.093.000 spettatori (16.8%). Su Rai2 l’incontro del torneo Under 21 Maurice Revello Italia-Indonesia raccoglie 465.000 spettatori (4%).

Su Italia1 Studio Aperto Mag interessa a 447.000 spettatori con il 3.9% e C.S.I. – Scena del Crimine raduna 710.000 spettatori con il 4.6%. Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.222.000 spettatori (15.8%). A seguire Blob segna 893.000 spettatori pari al 5.5% e Viaggio in Italia piace a 827.000 spettatori pari al 4.8%. Su Rete4 Terra Amara appassiona 544.000 spettatori (3.4%). Su La7 Padre Brown raduna 179.000 spettatori (1.5%). Su Tv8 Celebrity Chef ha conquistato 235.000 spettatori (1.7%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 448.000 spettatori (3.1%).