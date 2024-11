Ascolti tv dell’11 novembre, L’amica geniale 4 contro La Talpa

Su Rai 1 è andata in onda la prima puntata de "L'amica geniale 4" e si è scontrata con "La Talpa", condotta da Diletta Leotta su Canale 5

Una serata ricca di appuntamenti quella di lunedì 11 novembre. Su Rai 1 è andata in onda la prima puntata de L’amica geniale 4. Mentre Canale 5 ha cambiato palinsesto, sostituendo il Grande Fratello con La Talpa, condotta di Diletta Leotta. Il resto della programmazione non provoca grandi scossoni in termini di ascolti tv.

Occhi puntati, nel senso letterale dell’espressione, sulla quarta e ultima stagione de L’amica geniale, la fortunata serie della Rai tratta dai romanzi di Elena Ferrante.

Le protagoniste Lina (Lila) ed Elena (Lenù), ormai adulte, hanno alle spalle anni pieni di cadute e “rinascite”. Ambedue hanno lottato per abbandonare la prigione di conformismo, violenze e legami difficili da spezzare nella quale hanno dovuto trascorrere l’infanzia. Elena è una scrittrice affermata, ha lasciato Napoli, si è sposata e poi separata, ha avuto due figlie e torna a Napoli per inseguire un amore giovanile che si è di nuovo materializzato nella sua vita.

Lila è rimasta a Napoli, invischiata nei rapporti familiari e camorristici, ma si è inventata una carriera di imprenditrice informatica ed esercita il suo carisma nel ruolo di leader – nascosta ma reale – del rione, pronta allo scontro con i potenti fratelli Solara.

Alla storia appassionante de L’amica geniale si contrappongono le sfide de La Talpa su Canale 5, condotta da Diletta Leotta. I concorrenti rimasti, dopo l’eliminazione di Ludovica Frasca, hanno dovuto prima raggiungere in 60 minuti la cima del Monte Santo a 750 metri di altezza e, successivamente, attraversare il ponte tibetano di Sellano, il più alto d’Europa. Per superare la Grande Prova, invece, sono stati costretti a trasportare un peso totale di 2.500 kg suddiviso in alcuni sacchi di juta.

Per gli amanti dell’attualità, la scelta è stata tra Giletti e il suo Lo stato delle cose su Rai 3 e Nicola Porro con Quarta Repubblica su Rete 4.

Prima serata, ascolti tv dell’ 11 novembre: L’amica geniale 4 vince. La Talpa cede

Su Rai 1 L’amica geniale 4 incolla al piccolo schermo 3.682.000 spettatori pari al 21.1% di share. Mentre su Canale 5 La Talpa piace a 1.917.000 spettatori con uno share del 12.5%. Su Rai2 la replica di Boss in Incognito intrattiene 1.041.000 spettatori pari al 5.8%. Su Italia1 The Great Wall raccoglie 1.203.000 spettatori (6.7%).

Su Rai3 Lo Stato delle Cose segna 762.000 spettatori e il 4.7%. Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 714.000 spettatori (5%). Su La7 La Torre di Babele raggiunge 955.000 spettatori e il 4.9%. Su Tv8 GialappaShow, con la co-conduzione di Mara Maionchi, diverte 845.000 spettatori con il 4.9% (replica di seconda serata: 266.000 – 5.2%). Sul Nove Little Big Italy è seguito da 390.000 spettatori con il 2% mentre il segmento finale di 4 minuti Il Vincitore raccoglie 316.000 spettatori e il 2.1% (replica di seconda serata: 240.000 – 2.7%, Il Vincitore: 161.000 – 3.6%).

Access Prime Time, dati dell’11 novembre

Su Rai1 Cinque Minuti 4.613.000 spettatori (21.6%), mentre Affari Tuoi raduna 5.825.000 spettatori (26.4%). Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie 3.241.000 spettatori pari al 14.7%. Su Rai2 TG2 Post totalizza 568.000 spettatori con il 2.6%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine piace a 1.551.000 spettatori (7%).

Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.083.000 spettatori (5%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.507.000 spettatori (6.8%). Su Rete4 4 di Sera interessa a 909.000 spettatori e il 4.2% nella prima parte e 1.012.000 spettatori e il 4.5% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo raccoglie 1.839.000 spettatori e l’8.3%. Su Tv8 100% Italia gioca con 482.000 spettatori (2.2%). Sul Nove Chissà Chi è raccoglie 472.000 spettatori con il 2.2%, nella prima parte, e 633.000 spettatori con il 2.9%, nella seconda parte di durata maggiore.

Ascolti tv Preserale, dati dell’11 novembre

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei Sette ha ottenuto un ascolto medio di 2.959.000 spettatori pari al 19.6%, mentre L’Eredità ha coinvolto 4.248.000 spettatori pari al 23.5%. Su Canale5 Gira La Ruota della Fortuna ha intrattenuto 2.706.000 spettatori (19.4%), mentre La Ruota della Fortuna ha convinto 4.091.000 spettatori (23.7%).

Su Rai2 il torneo Atp Finals di Tennis Bolelli/Vavassori – Bopanna/Ebden è seguito da 373.000 spettatori con il 2.7%. Direttazzurra Speciale totalizza 274.000 spettatori con l’1.4%. Su Italia1 C.S.I. – Scena del Crimine raccoglie 512.000 spettatori (3%). Dalle 19:59 alle 20:52 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.139.000 spettatori e il 5.4%.

Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.679.000 spettatori (14.2%). A seguire Blob segna 1.075.000 spettatori (5.4%) e il ritorno di Nuovi Eroi sigla 945.000 spettatori (4.5%). Su Rete4 La Promessa appassiona 932.000 spettatori (4.7%). Su La7 Famiglie d’Italia raduna 295.000 spettatori pari all’1.8%. Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato 497.000 spettatori (2.7%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 256.000 spettatori con l’1.8%, mentre Don’t Forget the Lyrics segna 425.000 spettatori con il 2.1%.