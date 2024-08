Ascolti tv del 10 agosto: Gerry Scotti perde (ancora) nella sfida contro le Olimpiadi

Non c'è storia: Gerry Scotti non ce la fa ancora una volta nella sfida degli ascolti tv, dove trionfano i Giochi Olimpici di Parigi

Fonte: Ansa Gerry Scotti

Non c’è storia: in questa estate a trionfare sono i Giochi Olimpici di Parigi, che hanno tenuti incollati gli spettatori allo schermo tra gare e (molte) polemiche. Ormai giunta quasi al termine – il sipario sulle Olimpiadi calerà l’11 agosto con una grande cerimonia di chiusura – la manifestazione ha lasciato poco spazio nel palinsesto televisivo, che ha proposto pellicole già viste e repliche dei programmi più amati dal pubblico durante la stagione invernale.

Mentre su Rai 2 andavano in onda le Olimpiadi, su Rai 1 era in programma il film mystery Intrigo a Malta, giallo ambientato proprio sull’isola. Su Rai 3 Per qualche dollaro in più, secondo capitolo della trilogia del dollaro di Sergio Leone con protagonista Clint Eastwood.

Rete 4 invece ha proposto la commedia Se son rose… di Leonardo Pieraccioni, mentre su Canale 5 è andato in onda la replica de Lo show dei record con Gerry Scotti, e su Italia 1 la partita di Coppa Italia Napoli-Modena.

Prima serata, ascolti tv del 10 agosto: vincono (ancora) le Olimpiadi di Parigi

Nella serata di ieri, sabato 10 agosto, su Rai 1 Intrigo a Malta ha ottenuto un ascolto di 1.154.000 spettatori pari al 9.5%. Su Canale 5 Lo Show dei Record ha intrattenuto 1.034.000 spettatori (10.1%). Vincono ancora le Olimpiadi di Parigi 2024 in onda su Rai 2: Francia-Usa di Pallacanestro ha raccolto 1.672.000 spettatori (14%). All’interno – dalle 22:14 alle 22:23 – il Pugilato ha ottenuto 1.391.000 spettatori con l’11.6%.

Su Italia 1 l’incontro di Coppa Italia Napoli-Modena ha radunato 1.128.000 spettatori pari al 9.2%. Su Rai 3 Per qualche dollaro in più ha raggiunto 599.000 spettatori e il 5.2%. Su Rete 4 Se son rose… ha totalizzato un a.m. di 566.000 spettatori (4.7%), mentre su La7 Eden – Un Pianeta da Salvare ha registrato 262.000 spettatori con il 2.5%.

Su Tv8 4 Ristoranti ha ottenuto 351.000 spettatori (2.6%), e a seguire 4 Hotel ha segnato 213.000 spettatori e il 2.1%. Di nuovo 4 Ristoranti: 154.000 – 2.9%. Sul Nove Crimini Italiani ha catturato l’attenzione di 304.000 spettatori con il 2.6%.

Access Prime Time, dati del 10 agosto

Su Rai 1 Techetechetè Extra ha ottenuto 1.545.000 spettatori con l’11%. Su Canale 5 Paperissima Sprint arriva a 1.647.000 spettatori con l’11.6%, mentre su Italia 1 Coppa Italia Live ha incollato davanti al video 382.000 spettatori (2.7%). Su Rai 3 Le Ragazze è stata la scelta di 417.000 spettatori con il 3%.

Su Rete 4 Stasera Italia ha radunato 409.000 spettatori (2.9%) nella prima parte e 506.000 spettatori (3.6%) nella seconda parte. Su La7 In Onda ha intrattenuto 434.000 spettatori pari al 3.1%. Su Tv8 4 Ristoranti è stato seguito da 189.000 spettatori pari all’1.4% e sul Nove Little Big Italy ha ottenuto un a.m. di 197.000 spettatori (1.4%).

Ascolti tv Preserale, dati del 10 agosto

Su Rai 1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto di 1.311.000 spettatori pari al 12.6%, mentre Reazione a Catena ha registrato 1.772.000 spettatori pari al 14.5%. Su Canale 5, in replica, The Wall – I Protagonisti ha intrattenuto 1.130.000 spettatori (11.6%) mentre The Wall ha convinto 1.443.000 spettatori (12.3%).

Si prosegue con le Olimpiadi: su Rai2 – dalle 19:02 alle 21:06 – l’Atletica Leggera ha tenuto incollati allo schermo 4.623.000 spettatori, con il 35.8%. Su Italia 1 l’incontro di Coppa Italia Verona-Cesena ha ottenuto 206.000 spettatori (1.8%).

Su Rai 3 l’appuntamento con i TGR ha informato 977.000 spettatori pari al 7.8% mentre Blob ha segnato 353.000 spettatori pari al 2.6%. Su Rete 4 Terra Amara ha raccolto davanti la tv 409.000 spettatori (3.1%). Su La7 I Girasoli ha segnato 171.000 spettatori e l’1.7% e su Tv8 la Superbike ha registrato 139.000 spettatori con l’1.2%. Infine sul Nove Litte Big Italy ha totalizzato 185.000 spettatori (1.6%).