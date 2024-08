Ascolti tv dell’1 agosto, Michelle Hunziker prova a fermare le Olimpiadi 2024

Fonte: IPA Michelle Hunziker

Ci ha provato Michelle Hunziker ad arginare il successo in fatto di ascolti tv le Olimpiadi di Parigi, trasmesse su Rai 2. Infatti, Canale 5 ha proposto in replica Michelle Impossible & Friends, ma i risultati sono quello che sono.

I Giochi Olimpici di Parigi 2024, in prima serata su Rai 2, si mantengono sul podio dello share giorno dopo giorno. E “il jolly” Michelle Hunziker giocato da Canale 5 non riesce a frenare l’interesse per lo sport.

Rai 1 invece ha proposto la commedia con Helen Mirren, Amore, cucina e curry. Madame Mallory è una chef di fama internazionale, titolare di un ristorante che è il punto di riferimento culinario di Saint-Antonin-Noble-Val, paesino del sud della Francia. La famiglia Kadam, emigrata dall’India, decide che proprio quello è il luogo ideale dove aprire Maison Mumbai. Inizia così la contesa.

Rai 3 ha trasmesso il film Ibiza e Rete 4 ha risposto con Sharm El Sheikh – Un’estate indimenticabile.

Prima serata, ascolti tv del 1° agosto: Michelle Hunziker insidia le Olimpiadi

Su Rai1 Amore, cucina e curry ha interessato 1.371.000 spettatori pari al 10,2% di share. Su Canale5 la replica di Michelle Impossible & Friends ha conquistato 1.167.000 spettatori con uno share del 10,5%. Su Rai2 per le Olimpiadi di Parigi 2024, dalle 22,10 alle 22,51 l’incontro di Beach Volley femminile Italia-Brasile raccoglie 1.588.000 spettatori pari all’11,3%.

Su Italia1 Chicago Med ha incollato davanti al video 757.000 spettatori pari al 6%. Su Rai3 il film Ibiza segna 700.000 spettatori e il 4,6%. Su Rete4 Sharm el Sheikh – Un’estate indimenticabile totalizza un ascolto medio di 523.000 spettatori (3,8%). Su La7 In Onda Prima Serata raggiunge 627.000 spettatori e il 4,2%. Su Tv8 Il matrimonio del mio migliore amico ottiene 348.000 spettatori con il 2,5%. Sul Nove Tel chi el Telùn con Aldo Giovanni e Giacomo raduna 429.000 spettatori (3%).

Access Prime Time, dati del 1° agosto

Su Rai1 Techetchetè extra ha ottenuto 1.821.000 spettatori con l’11%. Su Canale5 Paperissima Sprint raccoglie 1.858.000 spettatori pari all’11,2%. Su Rai2 – dalle 20,32 alle 21,39 – per le Olimpiadi di Parigi 2024, la Scherma intrattiene 3.666.000 spettatori pari al 22,4%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.039.000 spettatori (6,3%). Su Rai3 Caro Marziano è visto da 743.000 spettatori (4,8%) e Un Posto al Sole appassiona 1.313.000 spettatori (7,8%). Su Rete4 4 di Sera ha raggiunto 543.000 spettatori e il 3,5% nella prima parte e 631.000 spettatori e il 3,7% nella seconda parte. Su La7 In Onda ha interessato 862.000 spettatori (5,2%). Su Tv8 4 Ristoranti arriva a 262.000 spettatori pari all’1,6%.

Ascolti tv Preserale, dati del 1° agosto

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 1.800.000 spettatori pari al 17,9%, mentre Reazione a Catena ha coinvolto 2.438.000 spettatori pari al 20,2%. Su Canale5, in replica, The Wall – Protagonisti ha intrattenuto 1.192.000 spettatori (10,7%), mentre The Wall ha convinto 1.424.000 spettatori (12,4%). Su Rai2 per le Olimpiadi di Parigi 2024, la Ginnastica Artistica raccoglie 2.598.000 appassionati pari al 19,9%.

Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 212.000 spettatori (2%) e FBI: Most Wanted raccoglie 397.000 spettatori (2,8%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 1.554.000 spettatori (12,2%). A seguire Blob segna 559.000 spettatori (3,8%). Su Rete4 Terra Amara interessa 432.000 spettatori (3%). Su La7 Padre Brown raduna 142.000 spettatori pari all’1,3%. Su Tv8 4 Hotel ha conquistato 146.000 spettatori (1,1%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 267.000 spettatori con il 2,1%.