Arriva su Mediaset Infinity ESCÁNDALO – Storia di un’ossessione: un amore proibito, misteri ed emozioni forti

I primi due episodi della nuova serie con Alexandra Jiménez e Fernando Líndez sono disponibili gratis e in esclusiva su Mediaset Infinity

Fonte: Mediaset Infinity

Si intitola ESCÁNDALO – Storia di un’ossessione, la nuova serie tv su Mediaset Infinity, con ben due episodi a settimana. Disponibile gratis a partire dal 3 novembre, il drama ha per protagonisti Alexandra Jiménez e Fernando Líndez. Nel corso di otto episodi i telespettatori si troveranno coinvolti in una trama fatta di misteri, colpi di scena ed emozioni forti. Al centro della storia una donna segnata da frustrazioni e complessi, fra matrimonio e maternità, trascinata in un abisso fatto di scelte che si ripercuoteranno sulla sua esistenza e su quella delle persone che la circondano.

ESCÁNDALO – Storia di un’ossessione, fra ossessione e intrighi

ESCÁNDALO – Storia di un’ossessione ha come protagonista Inés, una donna che arrivata a 42 anni si rende conto di aver vissuto sempre la sua esistenza senza mai uscire dai confini disegnati per lei, seguendo le convenzioni e arrivando ad essere quasi invisibile. Disperata e senza più uno scopo nella vita, decide di farla finita gettandosi in mare.

Ma sarà proprio questa scelta a cambiare il corso degli eventi. A salvare Inés sarà Hugo, adolescente di cui la donna si innamorerà, arrivando all’ossessione. Intenzionata più che mai a vivere questa relazione, nonostante sia immorale e proibita, Inés farà di tutto per stare con l’adolescente, lasciandosi guidare dagli impulsi e arrivando a farsi travolgere da una spirale di morte e tradimenti.

Tabù e amori proibiti: i temi di ESCÁNDALO – Storia di un’ossessione

Ciò che rende particolare ESCÁNDALO – Storia di un’ossessione è la capacità con cui affronta un tema complesso. Al centro della serie tv, infatti, c’è una sorta di Lolita al contrario, con una donna matura che viene travolta dalla passione per un adolescente. Una relazione impossibile e fuori dagli schemi, con un punto di vista femminile trasgressivo e intenso.

Il successo di ESCÁNDALO – Storia di un’ossessione, la nuova serie di Mediaset Infinity

Dietro Escándalo – Storia di un’ossessione c’è Aurora Guerra, creatrice di serie tv molto amate dal pubblico come Una Vita e Il Segreto. Prodotti televisivi che hanno tenuto i telespettatori attaccati allo schermo. Aurora Guerra è, inoltre, produttrice esecutiva insieme a Aitor Gabilondo y Arantxa Écija. Nel cast sono, poi, presenti nomi come Alexandra Jiménez – attrice già vista in Ghost Academy e Toc Toc – che veste i panni di Inés, Fernando Líndez, Antonio Gil, Víctor Duplá, Eve Ryan, Carlos Serrano, Alba Gutiérrez e Celia Freijeiro.

Contenuto offerto da Mediaset Infinity.