Arnoldo Mondadori, la fiction: chi è Brenno Placido, l’attore che lo interpeta da giovane

Fonte: IPA Brenno Placido, attore e figlio del celebre Michele

“Il compito dell’editore è quello di creare un mondo migliore”, era solito dire Arnoldo Mondadori. Ed è proprio a lui che la Rai ha dedicato una docufiction, la prima a raccontare tra finzione e testimonianze dal vero la storia di uno dei pionieri dell’editoria italiana. Un uomo che si è fatto da sé, dopo un’infanzia difficile e segnata dalla povertà, ma sin da giovanissimo accompagnato da una visione del futuro propria soltanto dei grandi.

La docufiction diretta da Francesco Micciché, in onda mercoledì 21 dicembre in prima serata su Rai 1, si avvale della magistrale interpretazione di Michele Placido. E per il ruolo del giovane Arnoldo non avrebbe potuto esservi scelta migliore del figlio dell’attore, Brenno Placido, che già in più occasioni ha recitato al fianco del padre.

Brenno Placido, l’attore che interpreta il giovane Arnoldo Mondadori

Un nome che è una garanzia, quello di Brenno Placido. Figlio d’arte del celebre Michele, all’attore è stato affidato il ruolo del giovane Arnoldo Mondadori nella fiction dedicata al pioniere dell’editoria italiana. Un uomo che ha vissuto un’infanzia difficile ma che nel tempo ha saputo realizzare il grande sogno della sua vita: far sì che i libri e la lettura non fossero più prerogativa di pochi, ma che arrivassero dritti nelle case di tutti gli italiani.

Classe 1991, Brenno Placido ha esordito al cinema proprio in un lavoro di papà Michele. Nel 2005 il regista lo ha scelto nel cast di Romanzo Criminale e da lì la sua è stata una strada in continua ascesa. Nel 2009 è stata la volta de Il Grande Sogno (sempre di Michele Placido), ma il vero successo al cospetto del grande pubblico è arrivato quando Brenno ha interpretato le tre stagioni della fiction Tutti pazzi per amore, nel ruolo di Emanuele Balestrieri.

Brenno Placido, bello e bravo come papà Michele

Non manca il talento in casa Placido e lo confermano proprio i figli che il regista ha avuto dalla prima moglie Simonetta Stefanelli – Violante, Michelangelo e Brenno – che dai genitori hanno ereditato la grande passione per il cinema, il teatro e la recitazione. Ma non solo.

Fonte: ANSA

Basta osservare il giovane Brenno per notare l’incredibile somiglianza con il padre: capelli corvini, occhi intensi e profondi e quel sorriso inconfondibile, che ricorda moltissimo il Michele Placido dei primi tempi, quando negli anni Settanta muoveva i primi passi nel mondo del cinema diretto da grandi nomi come Mario Monicelli, Carlo Lizzani, Marco Bellocchio.

Brenno ha saputo raccogliere con grazia e impegno l’eredità di papà Michele, al punto da guadagnarsi più volte un posto nelle sue produzioni di maggiore successo, come il Re Lear andato in scena nei più importanti teatri d’Italia. Un talento universalmente riconosciuto, tanto che il giovane interprete di Arnoldo Mondadori ha anche vinto il Premio come miglior attore emergente del panorama italiano al Foggia Film Festival nel 2011, stesso onore riservatogli anni dopo – nel 2018 – nell’ambito del Festival “Alessandro Cicognini”.

Brenno Placido, non solo cinema

Se è vero che Brenno Placido è conosciuto principalmente per le sue doti di attore, d’altra parte questo giovane talento nasconde qualche chicca piuttosto interessante. Bellezza e fascino non sono di certo un segreto, tanto che Dolce e Gabbana lo hanno scelto nel 2014 per lo spot del loro profumo diretto da Giuseppe Tornatore, insieme alla modella canadese Kate King.

Non solo cinema nella vita di Brenno che, come se non bastasse, ha anche una grande passione per la musica. Con tanta emozione ed orgoglio nel mese di febbraio 2021 ha annunciato l’uscita del suo primo singolo (La gentilezza dell’amore) che ha scritto e prodotto da sé.