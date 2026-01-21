Anticipazioni Porta a Porta 30: gli ospiti e la doppia conduzione Vespa-Mentana

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Bruno Vespa

Manca ormai pochissimo all’appuntamento televisivo che celebra i trent’anni di Porta a Porta, il talk storico di Rai 1 condotto da Bruno Vespa che ha fatto la storia della seconda serata della televisione italiana. Per l’occasione andrà in onda uno speciale evento in prima serata dedicato alla lunga storia del programma: un viaggio attraverso tre decenni di politica, cronaca, spettacolo e cultura che ha visto lo studio di Porta a Porta diventare il centro del dibattito pubblico italiano.

Speciale Porta a Porta 30, le anticipazioni

Questa puntata evento, intitolata Speciale Porta a Porta – 30 anni della nostra vita, andrà in onda mercoledì 21 gennaio alle 21.45 su Rai 1 con una lunga diretta dagli studi Rai dedicata a celebrare la storia e l’evoluzione del talk. Nato il 22 gennaio 1996, il programma ha raccontato momenti cruciali della vita politica, sociale e culturale del Paese, con oltre 3.600 puntate alle spalle e ospiti che hanno segnato la storia italiana degli ultimi decenni.

Durante la serata non mancheranno momenti di riflessione e filmati d’archivio per ripercorrere i fatti più significativi raccontati da Porta a Porta, insieme ad aneddoti e contributi inediti. Sarà una celebrazione di tre decenni di televisione, un’occasione per guardare indietro e fare il punto sui cambiamenti del paese attraverso gli occhi della trasmissione che ne ha seguito e spesso anticipato l’evoluzione.

In questa occasione speciale Bruno Vespa sarà affiancato da Enrico Mentana in un tandem inedito per intervistare i protagonisti politici e riflettere sul ruolo del programma nel panorama mediatico italiano.

Gli ospiti di Bruno Vespa

La serata evento di Porta a Porta 30 si preannuncia ricca di volti noti della politica italiana e della cultura nazionale. Tra gli ospiti attesi ci sono leader politici e figure chiave che hanno accompagnato le stagioni istituzionali degli ultimi trent’anni. Sul palco, intervistati da Vespa e Mentana, compariranno Giorgia Meloni ed Elly Schlein, così come Giuseppe Conte, Antonio Tajani, Matteo Salvini e Matteo Renzi, che ripercorreranno i momenti salienti delle loro carriere e il rapporto con il programma.

Accanto ai protagonisti della politica non mancheranno i volti dello spettacolo e della tv italiana, figure che hanno fatto parte della storia Rai e che sono passate dallo studio di Porta a Porta in momenti simbolici di spettacolo e costume. Tra questi ci saranno nomi come Carlo Conti, Milly Carlucci, Mara Venier, Antonella Clerici, Valeria Marini, Eleonora Daniele, Al Bano, Iva Zanicchi e Paolo Belli con la sua band.

Oltre ai presenti in studio, lo speciale renderà omaggio ai grandi protagonisti del passato che hanno segnato indelebilmente l’identità del programma e della televisione italiana. Da grandi nomi della musica e della cultura come Luciano Pavarotti e Andrea Bocelli a icone della comicità e del cinema come Gigi Proietti e Fiorello, testimoni di come Porta a Porta abbia saputo raccontare non solo politica e cronaca, ma anche intrattenimento e costume.

Con questo speciale d’anniversario, Porta a Porta conferma la sua importanza come punto di riferimento per chi vuole capire l’Italia di ieri e di oggi, celebrando il passato, ma guardando anche al futuro del racconto televisivo.