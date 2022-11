Annalisa Minetti, così ha salvato la figlia Elena: “Non respirava più”

Fonte: IPA Annalisa Minetti: il gesto che ha salvato la vita alla figlia

A Oggi è un altro giorno è stata ospite Annalisa Minetti, in coppia con l’amica Manuela Villa. La cantante ha parlato della sua carriera, della vittoria al Festival di Sanremo nel 1998, del rapporto con la cecità e, infine, ha raccontato un episodio che ha visto coinvolta la figlia Elena. A tavola assieme alla famiglia, ha avvertito un respiro strano nella piccola di casa: il suo intervento è stato tempestivo, come confessato in studio.

Annalisa Minetti è una delle grandi ospiti dell’odierna puntata di Oggi è un altro giorno, il talk pomeridiano di Serena Bortone in onda su Rai1. La cantante ha fatto visita alla conduttrice in compagnia di Manuela Villa, sua grandissima amica nonché collega nel canto. Le due artiste hanno raccontato la loro amicizia, la loro carriera e i rispettivi dolori vissuti. La Minetti, in particolare, ha ripercorso il suo successo nella musica, il problema della cecità e, sul finale, ha raccontato un episodio che ha visto coinvolta la figlia Elena.

La cecità ha portato Annalisa Minetti ad avere sempre il massimo riguardo per i figli, come nel caso in cui ha salvato la vita della piccola: “Io sono sempre molto concentrata, ho un’attenzione altissima sotto tutti i punti di vista. Quando decisi di avere un figlio non l’ho fatto con leggerezza: sapevo di poter comunque contare su altri sensi e di farlo in maniera assolutamente autonoma”.

La cantante spiega come sono andate le cose: “Eravamo a casa, ero con i miei cognati, mio marito, stavano tutti quanti mangiando, e io come al solito stavo facendo parte dei piatti. E sento mia figlia strana, avverto una stranezza. E ho detto alla mia cognata, che le stava dando da mangiare, che Elena non stava respirando benissimo. Lei mi ha detto: ‘Sta davanti a me, le sto dando la pasta al forno’. Mi sono avvicinata, le ho aperto la bocca e le ho tirato via pian piano un filone di mozzarella. Lei non stava tossendo, non stava facendo niente, ma era come se percepissi che non respirava più. Lei ce l’aveva davanti, la stava guardando. A volte si guarda ma non si osserva. E siccome osservo con le orecchie, vado avanti”.

Annalisa Minetti e il rapporto con i figli, nonostante la cecità

L’intervento di Annalisa Minetti si è rivelato tempestivo, altrimenti la figlia Elena avrebbe rischiato il soffocamento. Il legame che unisce la cantante ai figli è davvero speciale e lo si avverte anche in questi frangenti di vita. Nonostante la cecità di cui è vittima, l’artista riesce sempre a trasmettere emozioni e a mantenere elevato il livello di concentrazione ed attenzione per regalare ai figli tutta la sicurezza e l’affetto possibili.

Retinite pigmentosa e degenerazione maculare: queste sono le malattie che hanno colpito da giovanissima la voce di Senza te o con te, e che l’hanno portata gradualmente alla cecità. Nonostante i limiti fisici, non ha mai accantonato il sogno di diventare madre e, dopo la nascita del primogenito Fabio nel 2008, frutto della relazione con il calciatore Gennaro Esposito, nel 2018 ha accolto la piccola Elena, nata dal matrimonio con Michele Panzarino.