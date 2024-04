Fonte: Getty Images Maria De Filippi

L’edizione 2023 di Amici è giunta alla quinta puntata del serale. L’episodio del talent show ha presentato al pubblico una doppia eliminazione. La decisione di perdere più di un alunno, nel corso della puntata, però, non è stata presa direttamente dalla produzione del programma televisivo. Infatti l’imprevisto è stato dovuto a una decisione di Michele Bravi, giurato della trasmissione televisiva. Il cantante non è riuscito a prendere un giudizio definitivo tra Lil Jolie e Sarah Toscano al termine della scorsa puntata del talent show, dove le due erano finite al ballottaggio finale.

Per riuscire a scegliere con tranquillità tra le alunne, Michele Bravi aveva chiesto alle due cantanti se volessero preparare in settimana un altro brano a testa, sui quali avrebbe deciso il loro destino. Lil Jolie e Sarah Toscano hanno accettato la proposta del giurato e, all’inizio della quinta puntata di Amici 2023, hanno cantato per salvarsi dall’eliminazione. Dopo le due esibizioni, però, Michele Bravi ha deciso di eliminare la cantante campana.

Amici 2023, Lil Jolie lascia il talent show

Alcuni ragazzi di Amici riescono a colpire l’attenzione del pubblico da casa più degli altri fin dalla prima puntata di messa in onda. Una di queste è, di certo, Lil Jolie che è, indubbiamente, uno dei volti dell’edizione attuale del talent show, più noto al grande pubblico. Nelle puntate pomeridiane del programma televisivo, infatti, la cantante ha saputo dimostrare il suo talento ed è stata anche protagonista di diversi siparietti con Maria De Filippi, per il suo carattere un po’ svampito e sopra le nuvole.

Sul finire della fase pomeridiana di Amici, però, la ragazza ha vissuto dei periodi di smarrimento, non credendo più in sé stessa a sufficienza e non trovando più molto feeling con Rudy Zerbi, il suo insegnante. Convinta di poter essere valorizzata meglio da Anna Pettinelli, Lil Jolie ha deciso, infine, di cambiare coach e ha ottenuto dalla conduttrice radiofonica l’ambita maglia oro per accedere al serale.

Protagonista di diversi ballottaggi in questa fase cruciale del programma televisivo, la cantante si è anche fatta prendere dall’ansia nel corso delle prime puntate del talent show. Alla fine del quarto episodio, invece Lil Jolie è finita nuovamente alla sfida finale contro Sarah Toscano, cantante seguita da Lorella Cuccarini ma Michele Bravi ha voluto una prova aggiuntiva dalle due e, al termine delle esibizioni, ha deciso di eliminare proprio Lil Jolie.

Lil Jolie, le prime parole dopo l’eliminazione

La quinta puntata del serale di Amici è cominciata subito alla grande con un’eliminazione. Maria De Filippi ha fatto un riepilogo delle ultime battute della scorsa puntata, ricordando al pubblico che Lil Jolie e Sarah Toscano erano ancora in attesa di giudizio. La cantante campana ha svelato di essere molto in ansia per la decisione del giudice: “Stiamo morendo tutte e due”, ma la sua maestra, Anna Pettinelli ha voluto descrivere il suo talento ai telespettatori: “Capacità di interpretare le canzoni come nessuna”, L’insegnante ha aggiunto che l’alunna deve continuare cantare per sempre sennò è un peccato.

Lil Jolie si è esibita sulle note di Cercami di Renato Zero, in seguito, invece, Sarah Toscano ha cantato Per un’ora d’amore. Michele Bravi, tra le due, ha preferito l’alunna di Lorella Cuccarini, aggiungendo, però, che in entrambe le cantanti vede grande talento. Lil Jolie ha preso con sportività la decisione del giudice e ha voluto ringraziare lo staff di Amici: “Difficile formulare frasi di senso compiuto in questo momento, però ci provo. Voglio ringraziare te, voglio ringraziare la produzione, gli autori, perché sono le persone che mi hanno supportata di più, durante questo periodo, durante questi otto mesi, perché ce ne vuole per sopportare me e io non smetterò mai di fare musica. Questa è stata un’esperienza che mi ha cambiato la vita, mi ha cambiato la persona e devo solo ringraziare questo posto se ora mi sento una donna”.

Maria De Filippi ci ha tenuto a smentire la ragazza: “Nessuno ti ha sopportato” e l’ha salutata con un abbraccio.